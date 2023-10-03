80 Yaşındaki Prof. Dr. Melih Boydak Adına Hatıra Ormanı Kuruldu

Türkiye'de orman varlığının korunması ve geliştirilmesine yönelik yaptığı çalışmalardan dolayı emekli yüksek orman mühendisi 80 yaşındaki Prof. Dr. Melih Boydak adına memleketi Elazığ'da kurulan hatıra ormanına fidan dikildi.

Türkiye'de orman varlığının korunması ve geliştirilmesine yönelik yaptığı çalışmalardan dolayı emekli yüksek orman mühendisi 80 yaşındaki Prof. Dr. Melih Boydak adına memleketi Elazığ'da kurulan hatıra ormanına fidan dikildi.

Elazığ Orman Bölge Müdürlüğünce 1983 yılında ilk kez karpelli sedir tohumu ekimi yöntemini önererek, Toros Dağlarında 200 bin hektar çıplak karstik alanın yeniden sedir ormanlarına kavuşmasına vesile olduğu için meslektaşları tarafından "Sedirin Babası" olarak da anılan Boydak için köyüne yakın bölgeye hatıra ormanı kuruldu.

Elazığ-Keban kara yolunun Yukarı Çakmak mevkisindeki hatıra ormanına 600 sedir fidanı dikimi için etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte konuşan Elazığ Orman Bölge Müdürü Muhammed Salih Çetiner, Boydak'ın çalışma hayatı boyunca ormana ve doğaya verdiği katkılardan dolayı "Tübitak Teşvik Ödülü", "Birleşmiş Milletler Çevre Onur Ödülü", "İstanbul Üniversitesi Bilim Ödülü" ve "Orman Bakanlığı Plaketi" gibi ödüller almış önemli bir bilim insanı olduğunu söyledi.

Toroslar'da sedir ağacının tahribi sonucu oluşan 200 bin hektar çıplak karstik alanın, 1983 yılında yaptığı bilimsel çalışma sonucu ilk kez karpelli sedir tohumu ekimi yöntemi ile yeniden ağaçlandırılmasına vesile olduğu için kendisine meslektaşlarının "Sedirin Babası" adını verdiğini ifade eden Çetiner, şunları söyledi:

"Bilimsel çalışmaları ile Türkiye'nin ağaçlandırma, ağaçlandırmalarda mekanizasyon sistemleri, dikim aralıkları, doğal gençleştirme, hızlı gelişen türler, endüstriyel orman ağaçlandırmaları, tohum ve ağaç ıslahı sorunlarının çözümüne bilimsel ve uygulamalı katkılar yaptı. Ormancılık ve Peyzaj Mimarlığı konularında kapsamlı ulusal ve uluslararası bilimsel projeleri yönetti ve projelere katıldı. Türkiye'de ilk kez Datça hurması, adi çitlembik ormanlarının varlığını saptadı. Bodrum-Gölköy'de Gölköy palmiyesi alt türünü betimledi. Ağaç türlerinin bazı yeni varyetelerini, bazı varyetelerin yeni bulunuş yerlerini, anıt ağaçlar ve anıt ormanlar saptadı. Adına kurulan bu hatıra ormanı, yapmış olduğu bu önemli çalışmalardan dolayı kendisine duyduğumuz vefanın bir ifadesidir."

"Meslektaşlarım ormanların korunması ve genişletilmesi gibi kutsal bir görevi yerine getirmektedir"

Boydak ise yaşamında büyük mutluluk ve onur duyacağı bir armağanla ödüllendirildiğini dile getirdi.

Geçmiş yıllarda çeşitli sebeplerden azalış gösteren orman varlığının son yıllarda yapılan çalışmalarla yeniden yükselişe geçtiğini ifade eden Boydak, şöyle konuştu:

"Meslektaşlarım, gezegenimizin küresel ısınma ile karşı karşıya olduğu bu günlerde, ormanların korunması ve genişletilmesi gibi kutsal bir görevi yerine getirmektedir. Zaman kavramı olmadan, gece gündüz teknik hizmetlerle birlikte, köylünün ve halkın yanında sosyal ve ekonomik hizmetler de yürütmektedirler. Meslektaşlarıma başarı ve şükran duygularımı iletiyorum."

Etkinliğe katılan Amerika Yale Üniversitesi Öğretim Üyesi Chadwick Dearing Oliver de geçmişte Boydak ile çalışma fırsatı bulduğunu, kendisini onurlandırmak için programa katıldığını belirterek, "Araştırmaları ölümsüzdür, çünkü ormancılıkta yeni buluşlar yaptı. Hatta yeni bir alt tür saptadı. Bu nedenle Melih'in bulguları, sonsuza kadar kullanılacak ve yaşayacaktır." dedi.

Konuşmaların ardından yağış nedeniyle alana sembolik olarak fidan dikildi. Hava şartlarının uygunluğu doğrultusunda diğer fidanların da peyderpey dikileceği öğrenildi.