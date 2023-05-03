75 YATAKLI KİRAZ DEVLET HASTANESİ'NİN TEMELİNE İLK HARÇ DÖKÜLDÜ

İZMİR'in Kiraz ilçesinde; Sağlık Bakanlığı tarafından yaptırılacak 75 yataklı devlet hastanesinin temeli törenle atıldı. İçinde 22 poliklinik ve 3 ameliyathanenin bulunacağı 22 bin 284 metrekarelik alana yapılacak hastanenin inşaatının 500 günde tamamlanacağı bildirildi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, Kiraz Kaymakamı Onur Titiz, Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar Kutlu, İzmir İl Sağlık Müdürü Emre Erkuş, AK Parti Kiraz İlçe Başkanı İbrahim Yılmaz, AK Parti Ödemiş İlçe Başkanı Muhammet Şen ve çok sayıda vatandaş katıldı.

9 yıl önce başladıkları mücadelenin sonucu Kiraz halkının hak ettiği Kiraz Devlet Hastanesi'nin temellerinin atılıyor olmasından duyduğu mutluluğu dile getiren Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar Kutlu, Babamı kaybettiğimde Hamza Dağ başkanım, başsağlığına gelmişti. O imkansızlık içinde ne yapacağını şaşırdım. Küçük bir kız çocuğunun feryadıydı, feryadım. Dedim ki, 'Hiçbir kız çocuğu üzülmesin. Hiçbir evlat anasının, babasının gözünün önünde acı çekerek kaybetmesin.' Bütün mücadelem bu yöndeydi. Ne siyaset vardı ne de başka bir şey. Hizmet vardı insanlara dokunmak vardı. Sonunda çabalarımz karşılığını buldu. Hastanemizin temelini atıyoruz dedi.

'ENGEL OLAMAZLAR, SADECE BİRAZ ZAMAN KAYBETTİRİRLER'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ da Kiraz Devlet Hastanesi'nin temelinin atılmasında çok ibretlik mesajlar olduğuna dikkati çekip, Buradaki hastane yapma işini defalarca mahkemeye götürüp, kolaylıkla imarını yapıp, işimizi kolaylaştıracakları halde yapmadılar. Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'nün imarını ise her seferinde mahkemeye götürüp, her karardan sonra 'Orada rant var rantı engelliyoruz' diyen bir zihniyetle karşı karşıya kaldık. Kirazlılar, size soruyorum; 'Burada neyin rantı var Kimin arazisi var burada Arkadaşlarımızın da yok. Burada amacımız belli net. Yapmak istediğimiz de belli. Hastane yapacağız kardeşim. Her seferinde ne yazık ki burada bunu engelledir. Biz hep şunu söylüyoruz. Engellemek için elimizden geleni yapabilirsiniz. Ama, bu işi yapmamızın önüne geçemezsiniz. Sadece bize biraz zaman kaybettirirsiniz. Daha mücadele bitmedi. Biz bunun temelini attık. Onlar yine buradaki olumsuz emelleri için ellerinden geleni yapıyorlar. Bugün buranın temelini atıyor isek nasıl ki Kiraz halkı bugüne kadar bizim arkamızda dağ gibi durduysa 14 Mayıs'ta da dağ gibi duracağını gösteriyor. 14 Mayıs'tan sonra da biz milletvekili olmasak da dağ gibi Kiraz'ın arkasında durmaya devam edeceğiz. Ülkemizde huzurun, birlik beraberliğin, kardeşliğin devamı için 14 Mayıs'ta çok güzel bir cevap vermemiz gerekiyor. Çünkü birileri huzurumuzu bozmak istiyor dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri. Hep birlikte butona basarak 75 yataklı Kiraz Devlet Hastanesi'nin temeline ilk harcı döktü. İçinde 22 poliklinik ve 3 ameliyathanenin bulunacağı 22 bin 284 metrekarelik alana yapılacak hastanenin inşaatının 500 günde tamamlanacağı bildirildi.(DHA)