7'nci Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nin tanıtımı yapıldı

Bu yıl 7'ncisi düzenlenen Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nin tanıtım lansmanı İstanbul'da yapıldı. Adana Valiliği'nin ev sahipliğinde, Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyeleri, odalar ve sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla hazırlanan festival, 6-8 Ekim'de misafirlerini ağırlayacak.

7'nci Adana Lezzet Festivali 6-8 Ekim'de başlayacak. Festivalin tanıtımı İstanbul Feyiye'de; Adana Valisi Yavuz Köşger, Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Teknik Direktör Fatih Terim, Ünlü Şef Somer Sivrioğlu ve Sanatçı Haluk Levent'in katılımlarıyla gerçekleşti. Festivalin tanıtımının ardından Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Adana Valisi Yavuz Köşger mangalın başına geçerek davetlilere Adana ciğeri ve Adana kebap hazırladılar.

"ADANA'NIN EN BÜYÜK ÖZELLİĞİ GASTRONOMİ MUTFAĞI"

Adananın gastronomi konusunda çok iyi yerlerde olduğunu belirten Adana Valisi Yavuz Köşger, "Adana'nın en büyük özelliği gastronomi mutfağı, kendine özgü pişirme, sunma ve ikram etme, misafirlerini ağırlama alışkanlığıdır. Bu turizm açısından önemli bir husustur." Turizmi geliştirmek istiyorsanız bir dinamo bir lokomotif belirlemeniz lazım. Adana'nın turizmdeki lokomotifi gastronomidir, lezzettir, mutfağıdır, misafirperverliğidir, sunum tipidir. Gözünüz şenlensin, gönlünüz doysun. Arkasından tabii ki o enfes yemekleri, damak çatlatan lezzetleri ile bedeniniz ve ruhunuz doysun. Onun garantisini veriyorum" dedi.

"KATILIMIN 1 MİLYONU GEÇMESİNİ BEKLİYORUZ"

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, "Adana'da aslında lezzet 365 gün boyunca yaşanıyor ama zirveye ulaştığı bu lezzetin, bütün lezzet bileşenlerini aynı ortamda buluştuğu 3 gün yaşayacağız. Bütün hemşehrilerimizi, vatandaşlarımızı, tüm Türkiye'yi bu 3 günlük şölene bekliyoruz. Lezzetin zirve yaptığı Adana'da, Adana'nın akla gelen bütün lezzetlerini aynı alanda buluştuğu ve en üst sunumlarını gerçekleştirdikleri bir şölen olacak inşallah. Bu şölen havasında ise bütün hemşehrilerimizle olmak istiyoruz. Bu yıl katılımın 1 milyonun geçmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"LEZZET DEYİNCE AKLA İLK ADANA GELİYOR"

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ise "Böyle bir kentin belediye başkanı olmaktan çok mutluyuz, gururluyuz. Adanalı olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Adana, biliyorsunuz ki tek yönlü bir kent değildir. Sadece lezzetle anılmıyor. Sanatla, kültürle, tarihle, sıcakkanlı insanlarıyla, doğasıyla, deniziyle hakikaten çok çok önemli değerleri var. Bir anda o kadar çok değeri bir anda barındırabilen başka bir kent var mı dünyada? Bilmiyorum varsa bile sayısı çok azdır. Dolayısıyla Lezzet Festivali de Adana'ya yakışır bir biçimde oluyor. Yani lezzet deyince ilk başta Adana akla gelir" açıklaması yaptı.

"ADANA'YA BİR KEZ GELDİKTEN SONRA ALIŞKANLIK YAPAR"

Adana'nın ayrı bir güzelliği olduğunu belirten Karalar, "Her zaman söylüyorum. Ülkemin her karışını seviyorum. Her karışındaki insanları seviyorum. Elbette oralarda çok güzel lezzetler var ama Adana deyince başka. Adana'nın lezzeti farklıdır. Çünkü tarihini lezzete vermiş bir kenttir. Tarihin derinliklerinden gelen, Ortadoğu'dan, İç Anadolu'dan gelen lezzetler var. Tarihten gelen lezzet var. Dolayısıyla hani Adana kebap baskın bir lezzet. Elbette Adana'ya gelince sadece kebap ve ciğer yemesinler. Nohutlu dolmayı, içli köfteyi, domatesli bulgurluyu, Analı kızlıyı denesinler. Olağanüstü güzel lezzetler olacak. Onun için bize 3 gün yetmez. Biraz daha uzun kalsınlar. Adanalı sıcak kalplidir, misafirperverdir. Onları güzel karşılamaya hazırlanıyor. Bir kez gelin yeter. Zaten bir kez geldiniz bu alışkanlık yapar" şeklinde konuştu.

Festival Adana Valiliğin ev sahipliğinde Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyeleri, odalar ve sivil toplum kuruluşunun katkılarıyla festival yürütme kurulunun koodinasyonuyla gerçekleşiyor. Festivalin organizasyonunu Haluk Özsevim hayata geçirirken, konferans programı ve sahne programı içeriklerini Ebru Koralı oluşturdu. Açılış konuşmasını Adana Valisi Yavuz Selim Köşger'in ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar"ın yapacağı etkinlik 6 Ekim'de Yeni Adana Müzesi Konferans Salonu'nda başlayacak.

TEMA, 100'ÜNCÜ YILINDA CUMHURİYET LEZZETLERİ

Cumhuriyetin 100'üncü yılında, 'erken Cumhuriyet dönemindeki menüler' ana odağında düzenlenen festivalde "davetler ve yeme içme kültürü, cumhuriyet dönemi sofralara gelen kadın erkek eşitliği, Türk mutfağının bugünkü imajı, Türk girişimcilerin marka restoranları sayesinde Türk Malı ürün ve hizmet kalitesinin dünya ile buluşmasından zeytinyağına, yerli malların ihracat potansiyeli' gibi konular ele alınacak.

Yerli ve yerinde üretim, yakın çevreden mevsiminde tedarik, atıksız mutfak, karbon ayak izi ve kaynakların doğru kullanılması gibi birçok çevresel değer taşıyan konular da gündeme gelecek.