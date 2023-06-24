Şanlıurfa'da telefonla aradıkları 8 kişiye kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp 4 milyon 360 bin lirasını alarak dolandıran 5 kişi tutuklandı. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak vatandaşları dolandırmaya çalışan şebekeye yönelik 15 ekiple toplam 124 polisin katıldığı bir operasyon düzenledi. Gözaltına alınan şüphelilerin 2 gün içerisinde 3 bine yakın kişiyi dolandırma hedefli uzun süreli arama yaptıkları, İstanbul, Aydın, Ankara, Konya, Artvin, Çanakkale ve Edirne illerindeki 8 kişiyi toplam 4 milyon 360 bin Türk Lirası dolandırdıkları tespit edildi.

7 ilde dolandırıcılık operasyonu: 5 kişi tutuklandı

4 milyon 360 bin liralık dolandırıcılık yapan şahıslar tutuklandı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da telefonla aradıkları 8 kişiye kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp 4 milyon 360 bin lirasını alarak dolandıran 5 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak vatandaşları dolandırmaya çalışan şebekeye yönelik 15 ekiple toplam 124 polisin katıldığı bir operasyon düzenledi. Akçakale ilçesindeki 5 adrese düzenlenen operasyonda İ.H.T., T.A., M.T.,A.U. ve A.K. gözaltına alındı. Şahısların ev ve işyerlerinde yapılan aramada dolandırıcılık olaylarında kullanılan ve içerisinde adres sorgu programı bulunan 3 adet dizüstü bilgisayar, 23 adet cep telefonu, 1 adet tablet bilgisayar, 2 adet ruhsatsız pompalı tüfek ve 79 adet kartuş, 2 adet tabanca ve 92 fişek, 33 adet uyuşturucu hap, 5 bin 600 Dolar ve 11 bin Türk Lirası, 1 adet altın bilezik, 4 adet USB harici ve 1 adet hafıza kartı, 5 adet sim kart ve 4 adet sim kart bloğu ele geçirildi.

2 günde 3 bin kişiyi aramışlar

Gözaltına alınan şüphelilerin 2 gün içerisinde 3 bine yakın kişiyi dolandırma hedefli uzun süreli arama yaptıkları, İstanbul, Aydın, Ankara, Konya, Artvin, Çanakkale ve Edirne illerindeki 8 kişiyi toplam 4 milyon 360 bin Türk Lirası dolandırdıkları tespit edildi.

Adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderilirken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.