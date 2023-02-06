7,7 Büyüklüğündeki Deprem 10 İli Vurdu… Gürsel Erol: "Maraş Depreminin Etkileri Bu Bölgede Hafif Hasarlı Binaları Ağır Hasarlı Hale Getirdi"

Kahramanmaraş Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğünde saat 13.24’te meydana gelen ikinci depremde Elazığ İstasyon Caddesi’nde yıkılan bir binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, “Maraş depreminin etkileri bu bölgede hafif hasarlı binaları ağır hasarlı hale getirdi. Onlardan birisi yıkıldı. İçerde bir polis, karı- koca vatandaşımız var. Elazığ AFAD görevlileri, gönüllü dernekleri onları kurtarmaya, çıkarmaya çalışıyorlar. Elazığ yeni bir riske açık hale geldi. Elazığ’da Maraş depreminden sonra yıkımlar olmadı ama yeni depremlerde yeni yıkımlar yaşayabiliriz” dedi.

Kahramanmaraş Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğünde saat 13.24'te meydana gelen ikinci depremde Elazığ İstasyon Caddesi'nde yıkılan bir binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, "Maraş depreminin etkileri bu bölgede hafif hasarlı binaları ağır hasarlı hale getirdi. Onlardan birisi yıkıldı. İçerde bir polis, karı- koca vatandaşımız var. Elazığ AFAD görevlileri, gönüllü dernekleri onları kurtarmaya, çıkarmaya çalışıyorlar. Elazığ yeni bir riske açık hale geldi. Elazığ'da Maraş depreminden sonra yıkımlar olmadı ama yeni depremlerde yeni yıkımlar yaşayabiliriz" dedi.

Kahramanmaraş Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğünde saat 13.24'te meydana gelen ikinci depremin ardından Elazığ'da da yıkım olmuştu. Elazığ İstasyon Caddesi'nde yıkılan bir binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Biri polis iki vatandaşın enkaz altında olduğu yıkımın önünde konuşan CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol şunları söyledi:

"24 Ocak 2020 yılında depremden etkilenen bölge. Bu binalar daha önce hafif hasarlı binalardı. Orta hasarlı binalar bizim girişimimizle, Meclis'te gündeme getirmemizle ağır hasarlı ilan edilerek yıkılmıştı. Hafif hasarlı binalarda da oturma izni verilmişti. Ama daha sonraki süreçte artçı depremler ve arkasında Maraş depreminin etkileri bu bölgede hafif hasarlı binaları ağır hasarlı hale getirdi. Onlardan birisi yıkıldı. İçerde bir polis, karı- koca vatandaşımız var. Elazığ AFAD görevlileri, gönüllü dernekleri onları kurtarmaya, çıkarmaya çalışıyorlar. Temennimiz canlı çıkarılmaları. İnşallah Allah yardımcıları olur ve sağ salim çıkarılırlar.

"ELAZIĞ YENİ BİR RİSKE AÇIK HALE GELDİ"

Bu bölge olduğu gibi riskli. Elazığ yeni bir riske açık hale geldi. Elazığ'da Maraş depreminden sonra yıkımlar olmadı ama yeni depremlerde yeni yıkımlar yaşayabiliriz. Bunun için ben AFAD Başkanı'nı, İçişleri ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı'nın ilgisini, dikkatini buraya çekmek isterim. Elazığ'da bu depremde çok büyük bir olumsuzluk yaşanmadı ama Elazığ yeni risklere açık hale geldi. Bu risklerin giderilmesi için vatandaşlarımızın huzur içinde evlerine girip oturabilmesi için Elazığ'daki binaların yeni bir değerlendirmeye tabi tutulması lazım. Sanırım akşam saatlerinde diğer illerimizin milletvekilleri de Elazığ'a gelecek. Belediye Başkanımızla, valimiz ve milletvekillerimizle tekrar gündeme getirerek, bu binaları örnek vererek yeni bir incelemeyi Elazığ'da isteyeceğiz."