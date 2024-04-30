Rungrado 1 Mayıs Stadyumu nerede, hangi ülkede, kapasitesi ne kadar?

Stadyumun adı, üzerine inşa edildiği Taedong Nehri'ndeki Rungra Adacığı'ndan ve 1 Mayıs İşçi Bayramı'ndan gelmektedir.Rungrado 1 Mayıs Stadyumu nerede, hangi ülkede, kapasitesi ne kadar?

RUNGRADO 1 MAYIS STADYUMU NEREDE, HANGİ ÜLKEDE, KAPASİTESİ NE KADAR?

Rungrado 1 Mayıs Stadyumu, 150.000 oturan seyirci kapasitesiyle dünyadaki en yüksek kapasiteli stadyum ve 12. en yüksek kapasiteye sahip spor alanıdır. Stadyumun adı, üzerine inşa edildiği Taedong Nehri'ndeki Rungra Adacığı'ndan ve 1 Mayıs İşçi Bayramı'ndan gelmektedir.

Stadyum, 13. Dünya Gençler ve Öğrenciler Festivali kutlamalarında kullanılacak ana stadyum olarak tasarlanmış ve inşa edilmiştir. Günümüzde çoğunlukla futbol karşılaşmaları, bazı atletizm müsabakaları, en çok da Arirang Festivali gösterileri için kullanılmaktadır. Rungrado 1 Mayıs Stadyumu, 150.000 oturan seyirci kapasitesiyle dünyadaki en yüksek kapasiteli stadyum ve 12. en yüksek kapasiteye sahip spor alanıdır.

Stadyumun adı, üzerine inşa edildiği Taedong Nehri'ndeki Rungra Adacığı'ndan ve 1 Mayıs İşçi Bayramı'ndan gelmektedir. İçe doğru çukurlaşan çatısı bir çember içindeki 16 kemerden oluşmaktadır ve paraşüte benzetilmektedir. Yakınlarında bulunan 50,000 kişi kapasiteli Kim Il-sung Stadyumu ile karıştırılmamalıdır.

Stadyum spor amaçlı kullanılsa da, asıl Kim Il-sung ve Kuzey Kore halkı için yapılan kutlamalarda kullanılmasıyla bilinir. Haziran-Temmuz 2002'de uzun süren spor ve sanatsal gösterilerin yapıldığı Arirang Festivaline ev sahipliği yapmıştır. Bu büyük festival, o yılda ilk kez 100,000'den fazla gösterici tarafından yapıldı. Bu sayı neredeyse izleyicilerin iki katına denk geliyorduve bu yılda festival normalden farklı olarak yabancı izleyicilere de açıktı. Bu gösteriler günümüzde her yılın Ağustos ve Eylül aylarında düzenli olarak yapılmaktadır. Guinness Rekorlar Kitabı bu etkinlikleri dünyanın en büyüğü olarak onaylamıştır.

1990'ların sonunda, Kuzey Kore ordusundaki generallerden bazıları Kim Jong-il'i stadyumda yakarak öldürmek için bir suikast girişiminde bulundu.

2000 yılında Bill Clinton'ın başkanlığı zamanında ABD Dışişleri Bakanı olarak ülkeyi ziyaret eden Madeleine Albright da Kim Jong-il tarafından burada ağırlanmış ve eğlendirilmiştir

Kuzey Kore'de yer alan Pyongyang Folklor Parkı'nda stadyumun minyatür bir kopyası bulunmaktadır.