Üye Girişi
Haberi Paylaş
'69. Sait Faik Hikaye Armağanı'nı Ayşegül Devecioğlu kazandı

"69. Sait Faik Hikaye Armağanı"nı Ayşegül Devecioğlu kazandı

Güncel Haberler

Usta öykücü Sait Faik Abasıyanık anısına her yıl bir öykücüye verilen "69. Sait Faik Hikaye Armağanı"nın kazananı belli oldu.

Usta öykücü Sait Faik Abasıyanık anısına her yıl bir öykücüye verilen "69. Sait Faik Hikaye Armağanı"nın kazananı belli oldu.

Darüşşafaka Cemiyeti ile Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte, yazar Ayşegül Devecioğlu, "Anatomi Dersi" kitabı ile ödüle değer görüldü.

Doğan Hızlan'ın başkanlığını üstlendiği seçici kurulda Hilmi Yavuz, Nursel Duruel, Prof. Dr. Jale Parla, Beşir Özmen, Metin Celal ve Jale Özata Dirlikyapan yer aldı.

Her yıl Sait Faik'in vefat yıl dönümü olan 11 Mayıs'ta açıklanan armağan geçen yıl, "Yok Yolcu" adlı kitabıyla Kamil Erdem'e verilmişti.

Kaynak: AA / Fatih Türkyılmaz - Güncel

Sait Faik Abasıyanık Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title