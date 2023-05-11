"69. Sait Faik Hikaye Armağanı"nı Ayşegül Devecioğlu kazandı
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Usta öykücü Sait Faik Abasıyanık anısına her yıl bir öykücüye verilen "69. Sait Faik Hikaye Armağanı"nın kazananı belli oldu.
Usta öykücü Sait Faik Abasıyanık anısına her yıl bir öykücüye verilen "69. Sait Faik Hikaye Armağanı"nın kazananı belli oldu.
Darüşşafaka Cemiyeti ile Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte, yazar Ayşegül Devecioğlu, "Anatomi Dersi" kitabı ile ödüle değer görüldü.
Doğan Hızlan'ın başkanlığını üstlendiği seçici kurulda Hilmi Yavuz, Nursel Duruel, Prof. Dr. Jale Parla, Beşir Özmen, Metin Celal ve Jale Özata Dirlikyapan yer aldı.
Her yıl Sait Faik'in vefat yıl dönümü olan 11 Mayıs'ta açıklanan armağan geçen yıl, "Yok Yolcu" adlı kitabıyla Kamil Erdem'e verilmişti.
Kaynak: AA / Fatih Türkyılmaz - Güncel