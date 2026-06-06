GÜNDEM ÖZETİ / 7 Haziran 2026

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 20. Geleneksel İlim Yayma Mezunlar Buluşması programına iştirak edecek.

(İstanbul/11.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sıfır Atık Forumu 2026 kapsamında düzenlenecek "Sıfır Atık Hareketine Liderlik Eden Kadınlar" paneline katılacak.

(İstanbul/11.45)

2- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti Siyaset Akademisi'nin ikinci dönem açılışına iştirak edecek.

(Ankara/14.00)

3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, merhum şair ve yazar Abdurrahim Karakoç için vefatının yıl dönümünde kabri başında düzenlenecek anma programına katılacak.

(Ankara/13.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sıfır Atık Forumu kapsamında düzenlenecek "Yüksek Düzeyli Enerji Bakanları Oturumu"nun açılışında konuşacak.

(İstanbul/12.30)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, One Run Yol Koşusu Organizasyonu'na katılacak.

(İstanbul/09.45)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Ermenistan halkı, parlamento seçimleri için sandık başına gidecek.

(Erivan)

2- ABD-İran ateşkes sürecindeki gerilim ve ihlaller ile siyasi yansımaları takip ediliyor.

(Tahran/Kudüs/Washington)

3- ???İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik saldırıları ve işgal faaliyetleri ile siyasi yansımaları izleniyor.

(Beyrut/Kudüs)

4- ???Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "17. TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri" törenine katılacak.

(İstanbul/20.00)

SPOR

1- Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Mali Genel Kurulu, delege tam sayısının salt çoğunluğunun hazır bulunması halinde yapılacak.

(Ankara/14.00)

2- A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Venezuela ile ABD'nin Florida eyaletindeki Inter Miami FC Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

(Fort Lauderdale/01.00)

3- Fenerbahçe Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu tamamlanacak ve sarı-lacivertli ekibin yeni başkanı belli olacak.

(İstanbul/10.00)

4- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi dördüncü maçında Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek.

(İstanbul/20.00)

5- Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nun mücadele ettiği MotoGP'nin sekizinci ayak yarışı, Macaristan'da yapılacak.

(Balaton/15.00)

6- Formula 1'de 2026 sezonunun altıncı ayağı Monako Grand Prix'si gerçekleştirilecek.

(Monako/16.00)

7- Fransa Açık Tenis Turnuvası'nın tek erkekler finalinde, Alman Alexander Zverev ile İtalyan Flavio Cobolli karşı karşıya gelecek.

(Paris/16.00)

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Kaynak: AA