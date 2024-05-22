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52. İstanbul Müzik Festivali Açılış Töreni Gerçekleştirildi

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İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Borusan Holding sponsorluğunda, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla düzenlenen 52. İstanbul Müzik Festivali'nin açılış töreni Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleştirildi. Festivalin bu yılki Onur Ödülü, şef Cem Mansur'a takdim edildi.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Borusan Holding sponsorluğunda, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla düzenlenen 52. İstanbul Müzik Festivali'nin açılış töreni Atatürk Kültür Merkezi'nde ( Akm ) gerçekleştirildi.

Festivale katkıda bulunan kurum ve kuruluşlara teşekkür plaketlerinin sunulduğu gecede, festivalin bu yılki Onur Ödülü, 40 yıldır klasik müzik dünyasında önemli bir rol oynayan şef Cem Mansur'a, 2023 Aydın Gün Teşvik Ödülü ise 23 yaşındaki keman sanatçısı Ilgın Top'a takdim edildi.

Sunuculuğunu Yetkin Dikinciler'in üstlendiği törenin açılış konuşmalarını İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı ile Borusan Holding İnsan, İletişim ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanı Nursel Ölmez Ateş yaptı.

Törenin ardından, şef Cem Mansur yönetimindeki İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO) ile Türkiye'nin genç yeteneklerinden, 15 yaşındaki piyanist İlyun Bürkev konser verdi. Konserde, Edvard Grieg'in Piyano Konçertosu'nun yanı sıra Giuseppe Verdi'nin Otello operasının 3. Perdesi için bestelediği Danslar'ı ile Pyotr İlyiç Çaykovski'nin Romeo ve Juliet Fantezi Uvertürü seslendirildi.

" Akm'de çok önemli orkestraları ağırlayacağız"

Açılış öncesi AA muhabirine açıklamada bulunan İstanbul Müzik Festivali Direktörü Efruz Çakırkaya, festivalin 21 Mayıs-12 Haziran'da 17 mekanda, 25 konsere ev sahipliği yapacağını söyledi.

Çakırkaya, festivalde senfonik orkestralar, oda orkestraları, caz ve geleneksel müzik gibi farklı türlerde pek çok konser olduğunu belirterek, "Bu akşam AKM'de İDSO konseriyle açıyoruz. Orkestrayı Cem Mansur yönetecek ve festivalin bu yıl onur ödülünü de kendisine takdim edeceğiz. İDSO, açılış konserinde 15 yaşındaki dahi genç piyanistimiz İlyun Bürkev'e eşlik edecek. Önümüzdeki günlerde de yine AKM'de çok önemli orkestraları ağırlayacağız." dedi.

Festival boyunca müzikseverleri AKM'nin yanı sıra Cemal Reşit Rey Konser Salonu, İş Sanat Konser Salonu, Beşiktaş Deniz Müzesi, İstanbul Modern, Yeniköy gibi pek çok mekanda renkli bir programın beklediğine dikkati çeken Çakırkaya, "Bu sene de dolu dolu geçecek bir festival diye ön görüyoruz. Bazı konserlerin biletleri bitti bile. Müzikseverlere biraz acele etmelerini tavsiye ederim. Festival kapsamında İstanbul halkına Fenerbahçe ve Yıldız Parkı'nda küçük bir armağan gibi sunduğumuz hafta sonu klasikleri serimiz var. Ücretsiz konserlerimize de tüm müzikseverleri bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Her zaman yer almaktan çok onur duydum, keyif aldım"

Şef Cem Mansur ise İstanbul Müzik Festivali ile çok eskiden beri bağı olduğuna işaret ederek, "1985 yılında ilk konserimi verdim. İngiliz Kraliyet Filarmonisi ile İstanbul Spor ve Sergi Sarayı'nda bir konserim olmuştu. Yıllar boyunca tabii çok sık olmasa da festivalde yer aldım. Her zaman yer almaktan çok onur duydum, keyif aldım." değerlendirmesinde bulundu.

Onur ödülünün kendisine verilmesine ilişkin duygularını da paylaşan Mansur, "Hatırlanmak daha bir güzel. Yaptığım çalışmaların değerinin birileri tarafından farkına varılmasını görmek güzel. O bakımdan İstanbul Müzik Festivali ekibine teşekkür ederim. Festivalde o kadar güzel konserler var ki müzikseverler takip etsin." diye konuştu.

Festival kapsamında 12 Haziran'a kadar, 17 farklı mekanda, 25 konser müzikseverlerle buluşacak.

Maria Joao Pires, Khatia Buniatishvili, Francesco Piemontesi, Jean-Guihen Queyras, Istvan Vardai, Gülsin Onay, Edgar Moreau, Kristof Barati ve Roby Lakatos'un yanı sıra Budapeşte Festival Orkestrası, Festival Strings Lucerne, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, Tekfen Filarmoni Orkestrası, Mantova Oda Orkestrası, Franz Liszt Oda Orkestrası, Macar Ulusal Korosu ve Borusan Quartet festivale konuk olacak.

İstanbul Müzik Festivali'nin siparişi olan üç eser de dahil olmak üzere, toplam dört eserin dünya prömiyeri, üç eserin de Türkiye prömiyeri festivalde gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA / Güncel

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