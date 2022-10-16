5 kişinin sopalarla darbettiği Mehmet, 11 günlük yaşam savaşını kaybetti

Olay, 5 Ekim'de İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, hurdacılık yapan Mehmet Köçer, husumetlisi olduğu 5 kişi tarafından sopalarla darbedildi. Kavgayı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından iç kanama geçiren Mehmet Köçer'i, Doktor Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Köçer, bu sabah doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. 2 ay önce evlendiği öğrenilen Mehmet Köçer'in cenazesi, adli tıp morgunda yapılan otopsi sonrası defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel