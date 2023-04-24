40 Yıldır Çin'de Yaşayan Noyan Rona, Çin'de Demokrasinin İşleyişi Hakkında Konuştu

Türk bankacı ve eski bir diplomat olan Noyan Rona, kırk yıldır Çin'de yaşıyor.

Türk bankacı ve eski bir diplomat olan Noyan Rona, kırk yıldır Çin'de yaşıyor. In Shanghai OpenMic'e konuşan Rona, Çin'de topluluk işlerine katılma ve değişiklikler yapma hikayesini anlatıyor.

DIŞ SES (İngilizce): YOU ZHİXİN, Xinhua muhabiri:

"Şimdi ilk konuşmacımız geliyor: Noyan Rona. Kendisi eskiden Türk diplomat olarak çalışıyordu. Şimdi ise Shanghai'da yerleşik bir Türk bankacı. Çin'de bulunduğu kırk yıllık sürede Rona, Çin'de büyük değişikliklere tanıklık etti. Şansa bakın ki, Çin'deki muazzam dönüşüm hakkında konuşacak ilk konuşmacımız olmak üzere davet ettik. Noyan Rona, hoş geldiniz."

ANONS (İngilizce): NOYAN RONA, Eski Türk diplomat ve Garanti Bankası Shanghai Baş Temsilcisi:

"Adım Noyan Rona. 40 yıldır Çin'de bulunuyorum. İlk olarak 1983'te Beijing'e geldim ve Beijing'de öğrenim gördüm. Sonra Wuhan Üniversitesi'ne geçtim ve antik Çin tarihi konusunda yüksek lisansımı yaptım. Mezun olduktan sonra diplomat oldum.

Şimdi Türkiye'deki en büyük bankalardan biri olan Garanti Bankası için çalışıyorum.

Bireysel vergi reformunda birtakım önerilerde bulundum ve bu öneriler Ulusal Halk Kongresi'nde kabul edilip yasaya girdi. Ortamımızın nasıl daha iyi hale getirilebileceği ve hizmet sektörünün nasıl daha iyi olabileceği konusunda hükümete önerilerde bulundum. Bunların bazıları kabul edildi, bazıları reddedildi, bazılarınınsa üzerinde çalışılıyor, ama hiçbir zaman öneride bulunmaktan vazgeçmedim. Bu aynı zamanda nasıl hissettiğimle, 'Çin tarzı demokrasi' hakkında ne söyleyebileceğimizle ilgili. Bu tarz, Batılı ülkelerde olanla aynı şey değil, ama bu Çin'in tarihi arka planına, Çin toplumuna ve hatta münferiden Çin halkına son derece uygun olduğuna inandığım Çin tarzı demokrasi.

Yabancı olmama rağmen beni yerli kabul ediyorlar. Bu toplumun üyesi olarak senin fikrini de duymak istiyorlar. Senin de bazı deneyimlerin var. Senin de bazı fikirlerin var. Senin de söyleyebilecek şeylerin var. Ama seni dinleyecek birilerini bulabilmek iyi bir şey. Bu işte topluluk komitesi: 'Ju wei hui'.

Sizin fikrinizin sorulduğu bu tür etkinlikler her zaman düzenleniyor. Yapabileceğiniz en iyi şey tartışmak. Kendinizi ifade edebileceğiniz kanalınız olabilir.

Yerel yetkililerle halk arasında bu tür etkileşimli ilişkiler, sizin bu ülkeyi daha iyi anlamanıza yardımcı oluyor ve kendinizi bu toplumun parçası olarak hissetmenizi sağlıyor."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Shanghai'dan bildiriyor. (XHTV)