35. Harbin Uluslararası Buzdan Heykel Yarışması Başladı
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Çin'in kuzeydoğusundaki Harbin kentinde bulunan Harbin Buz ve Kar Dünyası'nda düzenlenen 35. Harbin Uluslararası Buzdan Heykel Yarışması başladı. Etkinlik üç gün sürecek.
HARBİN, 3 Ocak 2024 (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin Harbin kentinde bulunan Harbin Buz ve Kar Dünyası'nda düzenlenen 35. Harbin Uluslararası Buzdan Heykel Yarışması Salı günü başladı. Etkinlik üç gün sürecek.
Kaynak: Xinhua / Güncel