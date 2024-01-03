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35. Harbin Uluslararası Buzdan Heykel Yarışması Başladı

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Çin'in kuzeydoğusundaki Harbin kentinde bulunan Harbin Buz ve Kar Dünyası'nda düzenlenen 35. Harbin Uluslararası Buzdan Heykel Yarışması başladı. Etkinlik üç gün sürecek.

HARBİN, 3 Ocak 2024 (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin Harbin kentinde bulunan Harbin Buz ve Kar Dünyası'nda düzenlenen 35. Harbin Uluslararası Buzdan Heykel Yarışması Salı günü başladı. Etkinlik üç gün sürecek.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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