23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama mesajları

Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen, Ferizli Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu ve Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özen, mesajında, 23 Nisan'ın Türk Devletinin gelecek nesillere verdiği değerin, inancın ve güvenin bir göstergesi olduğunu belirtti.

Çocukların yarının büyükleri olup ülkeleri, dünyayı yöneteceğine işaret eden Özen, ".23 Nisan, çocuklarımızın olduğu kadar ülke için de önemli bir tarihtir. Özgürlüğümüzü bize kazandıran Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizin kuruluş tarihidir. ?İnanıyorum ki, bugünün çocukları da, ileride bizlerden daha büyük projelere imza atacak ve dünya barışına önemli katkılar sağlayacaklardır." ifadelerini kutladı.

Çocukların bayramını kutlayan Özen, yarın Sapanca Kaymakamlığı önünde çeşitli oyun ve yarışların yer aldığı 23 Nisan kutlama etkinliği düzenleneceğini kaydetti.

Ferizli Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu da mesajında, 23 Nisan 1920 tarihinin Türk milleti için büyük önem taşıdığını ifade etti.

Gündoğdu, 23 Nisan 1920 tarihinin milletin yeniden şahlanışı olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bugün de tıpkı bir asır önce olduğu gibi vatanına, bayrağına, demokrasisine, inancına ve değerlerine sahip çıkan, şartlar ne olursa olsun son karar verenin millet olduğuna inanan bir iradedeyiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi ve şanlı milletimiz, aynı iradeyi 15 Temmuz gecesinde de göstermiş, milletin emanetine sahip çıkmış ve kuruluşundaki yüksek ruha hala sahip olduğunu bütün dünyaya bir kez daha göstermiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı bu günü bayram olarak çocuklara armağan etmesi, çocuklara verdiği değerin ve duyduğu sevginin en büyük nişanesidir. Aziz milletimizin ve geleceğimiz olan çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik ediyor, başta cumhuriyetimizin kurucusu ve ilk Meclis Başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Milli Mücadeleye emeği geçmiş tüm kahramanlarımızı, saygı, rahmet ve minnetle anıyorum."

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ise milletin kendi geleceğini belirlediği, egemenliğin millet iradesine bırakıldığı ve bağımsızlığın tüm dünyaya duyurulduğu tarihte, eşi görülmemiş bir karara imza atılarak bu kutlu günün çocuklara bayram ilan edildiğini belirtti.

Çocukların geleceğe güvenle bakabilmeleri ve millete faydalı bireyler olarak yetişmeleri için gece gündüz çalışmanın herkesin asli görevi olduğunu vurgulayan Alemdar, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 102. kuruluş yıl dönümünü kutlarım." ifadesini kullandı.