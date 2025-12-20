2026 Bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda... CHP'li Sarı, Trafik Lambası Pankartıyla Çıktı, Ak Parti'ye "Kırmızı", CHP'ye "Yeşil Işık" Yaktı

(TBMM) - CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, bütçe görüşmelerinde kürsüye "Bu ülkede kriz var" yazılı pankart ve AKP–seçim–CHP sıralamasını simgeleyen trafik lambalı görselle çıktı. İktidarı kullanılmayan bütçe ve yarım kalan yatırımlar üzerinden eleştiren Sarı, "Ülkeyi durduran bir hale geldiniz, vatandaş seçim bekliyor" diyerek sandık çağrısı yaptı.

TBMM Başkanvekili Celal Adan'ın başkanlığında toplanan TBMM Genel Kurulu'nda 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi görüşülüyor. Grubu bulunan siyasi partilerin temsilcileri maddeler üzerindeki görüş ve önerilerini dile getiriyor.

Yeni Yol Grubu adına konuşan DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Medeni Yılmaz, bağımlılıkların tedavisine bütçeden daha fazla pay ayrılması gerektiğini söyledi. Yıldırım, şöyle konuştu:

"İktidarıyla, muhalefetiyle hep birlikte el ele büyük bir seferberlilk başlatmak mecburiyetinde olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Maalesef durum böyleyken yeni nesil bağımlılıkların tedavisi için psikiyatri ve toplum sağlığı merkezlerinin kapasitesi hala çok yetersiz. Sayıları yalnızca onlarla ifade edilen AMATEM'lere karşılık sayısını bilemediğimiz belki de milyonlarca olan alkol, madde ve tütün, teknoloji bağımlılığımız var. Keşke bu merkezlere gerek olmasa. Ülkece buralarda heba olan insanlarımız ve kaynaklarımız daha verimli alanlarda kullanılabilse. Şu anda bu gerçeklikle karşı karşıya isek o zaman bu bütçede gençlere yönelik koruyucu programlara, okullarda eğitici programlara daha çok önem verilmesinin ilk amaçlarımızdan birisi olması gerektiğini söylemek istiyorum."

İYİ Partili Olgun: "Bu ülkede yaşananların tamamı koltuk gitmesin diye bile isteye alınmış kararların sonucu"

"Bugün devletin nasıl çözüldüğü, milletin nasıl aldatıldığı, Türkiye'nin nasıl bilinçli bir şekilde uçuruma sürüklendiği hakkında konuşacağım" diyen İYİ Parti Grubu adına konuşan Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, "Terörsüz Türkiye" süreci üzerinden iktidara eleştirilerini sıraladı. Olgun, şunları kaydetti:

"Bu ülkede yaşananların tamamı koltuk gitmesin diye bile isteye alınmış kararların sonucudur. Bu devleti cemaatlerin insafına bırakan iktidar aklı, iktidarını korumak için terörü muhatap alacak noktaya gelmiştir. Masada sadece iktidar yok. Yıllardır terör ile arasına mesafe koymayanlar da var. Bir yanda iktidarını kurtarmaya çalışan siyasi iktidar, öte yanda bu hesap üzerinden siyasi alanını genişletmek isteyen bir fırsatçılık. Ortada ne barış var, ne ilke var ne tutarlılık. Bu iktidar için koltuk hesabı. Karşı taraf için ise kazanç ve pazarlık hesabı. Devlet değişmedi, örgüt değişmedi. Değişen samimiyetsiz ortaklığın taraflarıdır. Dün 'açılım' kelimesini ağzına alanı 'hain' ilan ediyordunuz. Bugün aynı süreci başka kelimelerle vitrine koyuyorsunuz. Dün 'vatan, millet, Sakarya' diyerek kürsülerden siyaset yapanlar bugün aynı kürsülerde kelimeleri eğip büküyor. Kelimelerimn arkasına saklanıyor. Bu ülkeyi yeni felaketlere sürüklemenize izin vermeyeceğiz. Ne cemaat düzenine ne terör pazarlığına ne de kirli pazarlıklara boyun eğeceğiz. Şunu unutmayın şehit aileleri, bu millet, tarih sizi affetmeyecek."

DEM Partili Hülakü'den Ak Parti'ye: "Bu ülkenin yaşadığı derin sorunlarla yüzleşmediler"

DEM Parti Grubu adına konuşan Bingöl Milletvekili Ömer Faruk Hülakü ise 2026 yılı bütçesine ilişkin, "Yorulduk, tartıştık. Önerilerimizi sunduk. itirazlarımızı yaptık. Ama iktidar tarafından da sadece alkış sesleri duyduk. Bu alkış, dışarıdaki gerçeği değiştirmedi, sadece yanlışları normalleştirdi. Yanlışları başarı gibi gösterdi. Yanlış yapanlara doğru yoldasınız mesajı verildi. Geldiğimiz noktada yanlış yapanlar, kendilerinden emin çünkü arkalarında güçlü bir siyasi güçlü çoğunluk var. Kesin hesabı konuştuk. Bakanları dinledik. Komisyon raporlarını önümüze aldık. Kalemleri tek tek inceledik. Kürsü yoruldu ama halkın yükünü hafifletemedik. Ortaya çıkan tablo son derece net. Uzun sunumlar yapılıyor ama sonuçlar aynı. Çoğunluk iktidarda olduğu için kendi bildiklerini yaptılar. Bu ülkenin yaşadığı derin sorunlarla yüzleşmediler. Bu salonda öye bir atmosfer yaratıldı ki yanlış yapanlar, doğru yaptığını sandı" dedi.

CHP'li Sarı: "Yazıklar olsun size, vatandaşı unuttunuz"

CHP Grubu adına konuşan Balıkesir Miletvekili Serkan Sarı ise bütçeye yönelik eleştirilerini dile getirdi. Sarı, Genel Kurul kürsüsüne üzerinde "Bu ülkede kriz var" yazılı pankart ile çıktı. Sarı, "Bu pankartı görmekten rahatsız oldunuz. Siz bu kriz ortamında 24. bütçenizle de sınıfta kaldınız. Yazıklar olsun size. Vatandaşı unuttunuz" ifadelerini kullandı. Sarı'nın kürsüye çıkardığı bir diğer pankartta ise trafik lambası yer aldı. Lambanın kırmızı ışığının üstünde "AKP", sarı ışığının üzerinde "seçim", yeşil ışığının üzerinde ise "CHP" yazdığın görüldü. Sarı, şöyle konuştu:

"2024 yılında bir bütçe yaptınız. Kesin hesaplarda ortaya çıkan bir değer var. 773 milyar lira parayı kullanamadınız. Kullanmadınız. Halkın sorunlarını çözmek için size verilen bu yetkiyi, Meclisin vermiş olduğu bu bütçeyi AKP iktidarı kullanmayarak bu vatandaşa ihanet etmiştir. Bu rakam, 17 bakanlığın bütçesinden daha büyük bir rakamdır. Ama ne yazık ki yatırıma kullanmanız gereken, hizmete kullanmanız gereken, vatandaşın enflasyonla mücadelesinde destek olmanız gereken bu bütçeyi kullanmıyorsunuz. Balıkesir'de birçok projeyi yarım bıraktınız. Yollar, hastaneler, okullar ne yazık ki tamamlanamadı. Çünkü siz bütçe yapmayı da, bütçe kullanmayı da beceremiyorsunuz. Kullanılmayan ödenekler 2021, 2022, 2023 ve 2024 yıllarında beş kat artmış. Kullanılmayan bütçe 773 milyar lira. Parayı kullanmadınız. Cumhurbaşkanı size bir şey söylediğinde dinlemiyorsunuz mitinglerinde. Genel başkanınız 'Bunlar bu ülkeyi yönetemez' diyor. Siz sanıyorsunuz ki CHP'yi kastediyor. İşte bu rakamları gördüğü için sizi kastediyor. 'Bunlar bu ülkeyi yönetemezler' diyor. Tek takımın sözü de budur: Siz bu ülkeyi yönetemezsiniz, yönetemiyorsunuz da. Şayet bu kaynağı yatırıma kullanmış olsaydınız neler yapabilirdiniz biliyor musunuz? 500 ilçede 100 yataklı ilçe devlet hastaneleri yapabilirdiniz. Yaptınız mı? Yapmadınız. Bugüne kadar 23 yıllık iktidarınızda '30 bin kilometre yol yaptık' diyorsunuz. Bu bütçeyi kullanmış olsaydınız 31 bin kilometre bölünmüş yol yapabilirdiniz. Yapmadınız. 500 bin sosyal konut yapabilirdiniz.

"Siz bu gençlere, öğrencilere, üniversite mezunlarına sahip çıkmıyorsunuz"

Bugün 'depremzedelere 450 bin konut yaptık' diye övünüyorsunuz. Bu bütçeyle 500 bin konut yapıp depremzede sorununu çözebilirdiniz. Çözdünüz mü? Çözmediniz. 5 bin adet 24 saatlik okul yapabilirdiniz. 18 milyon öğrencinin ulaşım ve beslenme masrafını eğitim hayatı boyunca karşılayabilirdiniz. Ama gençler yok sizin hayalinizde. Üniversite öğrencileri için binlerce yataklı 650 yurt yapılabilirdi. 650 bin gencimizin barınma sorunu çözülebilirdi. Yapmıyorsunuz, görmüyorsunuz, anlamıyorsunuz. En düşük emekli maaşını asgari ücretin 1,5 katı yapın demiştim. Bu bütçeyle bunu sağlayabiliyordunuz. Ne yaptınız? Kullanmadınız. Heba ettiniz. Emekliye iki bayramda birer birer 25 bin lira ikramiye verebilirdiniz. Gene yapmadınız. Sizin hayalinizde vatandaş da yok, millet de yok, halk da yok. 38 farklı branşta 1 milyon gencimiz atama bekliyor. Ebeler, hemşireler, teknikerler, fizyoterapistler, psikologlar, eczacılar, doktorlar… Atamalarını yapmıyorsunuz. 1 milyon öğretmenimiz işsiz. Siz bu gençlere, öğrencilere, üniversite mezunlarına sahip çıkmıyorsunuz. Kargo şirketlerinde kurye olarak, kasiyer olarak çalışıyorlar. Utanın artık, utanın. Ülkeyi durduran bir hale geldiniz. Vatandaş seçim bekliyor. CHP bu ülkenin önünü açacak. Sandıkta herkes hesap verecek."

AK Partili Usta: "Yolsuzlara da yol yapmayı öğreteceğiz"

Sarı'nın konuşmasının ardından başlayan erken seçim tartışmalarına ilişkin AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, "Seçim 2023'teydi. Kırmızı ışığı vatandaş, sandıkta CHP'ye gösterdi. Altılı koalisyona gösterdi. Hala bir hayal dünyasında yaşıyorsunuz, çizdikleriniz bir hayal. Çizdikleri pankartta da CHP'nin renklerini kullanmışlar. CHP'de bir kriz var. Çok güzel ifade etmişler. Yolu da yaptık, hastaneyi de yaptık, görmezsiniz. Sizin gibi yolsuzluk yapmadık, arsızlık da yapmadık. Millet iradesini sandıkta bize verdi. Yolsuzlara da yol yapmayı öğreteceğiz" diye konuştu.

CHP'li Günaydın'dan Usta'ya: "Topal ördeksiniz, ilk seçimde gideceksiniz"

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ise Usta'nın sözlerinin üzerine "Seçim 2023'te yapıldı doğru. 2024'te de bir seçim yapıldı. Eğer siz bugün buranın sağ tarafında oturuyorsanız, 2024 seçim sonuçlarının buraya yansımamasındandır. Sandığı kaçırmadığınız zaman oraya gelip biz oturacağız. 17-25 Aralık yolsuzluk haftasının içindesiniz, 12'inci yılındasınız bunu asla unutmayın. 2024'te bir seçim yapıldı. Buna siyasette 'topal ördek' derler. Topal ördeksiniz, ilk seçimde gideceksiniz" ifadelerini kullandı.

Ağbaba'dan Ali Tatar'ı anan Çelebi'ye: "Ali Tatar'ı katledenlerin işbirlikçileri ile berabersin, utanmaz"

AK Parti Grubu adına konuşan İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, FETÖ Kumpası soruşturmalarında yeniden tutuklanması istenince yaşamına son veren Yarbay Ali Tatar'ı ölüm yılında anması TBMM Genel Kurulu'nda tansiyonu yükseltti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, "Bırak ağzına alma" diye laf atarken, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, "Ali Tatar'ı katledenlerin işbirlikçileri ile berabersin utanmaz, milli orduya kumpas kuranlarla berabersin. Allah kimseyi senin gibi vekil yapmasın, düşkün..." diye tepki gösterdi.

Bu tepkiler üzerine Çelebi, "Kararlılıkla ifade ediyorum ki FETÖ'ye sizin gibi umut verenlerden asla olmayacağız, inlerine girmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Çelebi, mayına basarak hayatını kaybeden askerleri, evlilik yıl dönümünde şehit düşen ve kızının doğum gününde toprağa verilen Binbaşı Murat Kemal Yetişen'i ve 21 yaşındaki astsubay Yusuf Ataş'ı anarak, "Şehitlerimizle yandık ve gazilerimizle yarım kaldık. Onların şanlı zaferlerini asla unutmayacağız" dedi.

Gerektiğinde ölümü görev sayan bir milletin evlatları olduklarını ifade eden Çelebi, Atatürk'ün Çanakkale'de söylediği sözleri hatırlatarak, "'Ben size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman içinde yerimizi yeni kuvvetler alacaktır' dediğinde yükselen ruh şimdi yanı başımızdadır. Tükenmez, yenilmez, yerine hep yenilerini koyan bir iradenin mirasçılarıyız. Bugün de Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan emrettiğinde, kahraman Türk ordusu istediği yer ve zamanda, hedefte olmak üzere ölmek için emirlerini beklemektedir. Biz şehit olmaya her zaman hazırız" ifadesini kullandı.

"'Silah bırakmasınlar' diye iç geçiren çakma solculara ve sorundan beslenen hormonlu saksı milliyetçilerine aldanmayacağız"

Bugün tarihin ve geleceğin ikinci bir can vermeyi değil, iç cephede birlik ve kardeşliği güçlendirmeyi istediğini ifade eden Çelebi, "Bugün bizden istenen şey silahla değil sözle, öfke ile değil, hikmetle sorunlarımızı çözmek, iç cephemizi güçlendirmektir. Bizler milletimize karşı sorumlu siyasetçiler olarak oyuna gelmeyecek, bir ve beraber olmaktan vazgeçmeyeceğiz. 'Silah bırakmasınlar' diye iç geçiren çakma solculara ve sorundan beslenen hormonlu saksı milliyetçilerine aldanmayacağız. Çünkü biliyoruz ki dün hain terör örgütü evlatlarımızı katlederken onlara sempati beslemek nasıl solculuk değilse, bugün de onları feshederken oyunbozanlık yapmak solculuk değildir. Dün elinde silah varken terörün dayattığı zihniyete teslim olmak nasıl milliyetçilik değilse, bugün silah bıraktırırken karşı koymak da milliyetçilik değildir. Bunu yutturamazsınız" diye konuştu.

Mehmet Ali Çelebi'nin bu açıklamalarına CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "aynaya bak aynaya", İYİ Parti Çanakkele Milletvekili Rıdvan Uz da "Asker arkadaşların senden utanıyor" diye tepki gösterdi.