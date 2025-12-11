2026 Bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda.

(TBMM) - Yeni Yol Grup Başkanvekili ve Gelecek Partisi Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, "Gülhane Askeri Tıp Akademisi gibi diğer askeri tıp akademilerinin de bir an önce açılması gerekmektedir" dedi. Yeni Yol Grup Başkanı ve Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Bülent Kaya ise Güneydoğu Anadolu Projesi'ni (GAP) hatırlatarak, "Millet, artık 24 yıllık AK Parti iktidarından eylem planı değil, kesin hesap ve bitiş raporu bekliyor" diye konuştu.

TBMM Başkanvekili Pervin Buldan'ın başkanlığında toplanan TBMM Genel Kurul'nda Milli Savunma Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçeleri görüşülüyor. Bütçeler üzerinde grubu olan siyasi partiler görüş ve önerilerini dile getiriyor.

Yeni Yol Grubu adına DEVA Partisi Adana Milletvekili Sadullah Kısacık, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesi üzerine yaptığı konuşmada KOBİ'lerin ve sanayicilerin "sahipsiz bırakıldığını" söyledi. Kısacık, KOBİ'lerin KDV alacağı olmasına rağmen borcunu ödeyemediği için hesaplarına bloke konulan çok sayıda işletme bulunduğunu belirtti. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın sanayicinin hakkını koruması gerektiğini vurgulayan Kısacık, Cumhurbaşkanlığı politika kurullarında "sanayi" başlığının bulunmamasını da eleştirdi.

Kısacık, elektrikli araç yatırımlarına ilişkin de hükümeti eleştirerek BYD ve Chery projelerinde ilerleme kaydedilmediğini öne sürdü. Manisa'da BYD için yalnızca arazi düzlemesi yapıldığını, Samsun'a geleceği duyurulan Chery'nin ise bölgede herhangi bir adım atmadığını söyleyen Kısacık, Karadeniz'de elektrikli araç üretimi için uygun bir ekosistem bulunmadığını belirtti. Kısacık, "Chery ve BYD'nin durumu ne oldu" diye sordu.

Bülent Kaya'dan "Güneydoğu Anadolu Projesi" hatırlatması

Yeni Yol Grup Başkanı ve Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Bülent Kaya, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın bütçesinde Güneydoğu Anadolu Projesi'nin (GAP) Türkiye Cumhuriyeti tarihinin "en iddialı, en stratejik ancak en çok hırpalanmış, ötelenmiş ve ihmal edilmiş projelerinden biri" olduğunu belirterek konuşmasına başladı. Projenin temellerinin 1957'li yıllarda genç mühendis Recai Kutan ve arkadaşlarının Doğu ve Güneydoğu'daki su kaynaklarını araştırmasıyla atıldığını hatırlattı. 1989 Master Planı ile dünyaya ilan edilen GAP'ın Türkiye ekonomisi ve sanayisi için bir medeniyet tasavvuru niteliğinde olduğunu söyledi.

Kaya, projenin AK Parti'den önce 13 yıl, AK Parti döneminde ise 24 yıllık bir geçmişi olduğuna dikkat çekerek, "Bu projenin üçte 2'si AK Parti iktidarları döneminde, üçte 1'i ise önceki dönemlerde yürütülmüştür" dedi. AK Parti'nin yirmi üç yıldır kesintisiz iktidarda olduğunu vurgulayan Kaya, GAP'ın bu süreçte tamamlanamamasını eleştirdi. 23 yıl önce doğan çocukların bugün işsiz üniversite mezunları olduğuna işaret eden Kaya, "O gün dikilen fidanlar bugün ağaç oldu, kurudu ama siz elinizdeki muazzam yetki ve bütçeye rağmen bu projeyi bitiremediniz" ifadelerini kullandı. En son yayımlanan GAP Eylem Planı'nda "acziyet ve itiraf" olduğunu belirten Kaya, sulama programına ilişkin Silvan Barajı, Kralkızı-Dicle, Mardin-Ceylanpınar, Bozova ve Suruç tünelleri gibi projelerde tamamlanmamış, eksik ya da sorunlu uygulamalar bulunduğunu kaydetti.

Kaya, AK Parti'nin 2002'de iktidara geldiğinde GAP'ın bitiş tarihinin 2005 olarak açıklandığını hatırlatarak, "Üç yıl içinde bitirilmesi gereken bir projenin 24'üncü yılında hala 'yapacağız', 'edeceğiz' diye konuşuyorsunuz" dedi. Geçmiş seçim dönemlerinde GAP'a su verileceği yönündeki vaatlerin tekrarlandığını belirtti. Son olarak Kaya, "Millet artık 24 yıllık AK Parti iktidarından artık eylem planı değil, kesin hesap ve bitiş raporu bekliyor" diye konuştu.

Özdağ'dan Bakan Güler'e: "Bana dönmeyecekseniz kime döneceksiniz?"

Konuşmasının başında Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e sitem eden Yeni Yol Grup Başkanvekili ve Gelecek Partisi Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, Güneydoğu'daki terör nedeniyle köy ve mezralarını terk eden yurttaşlarla ilgili çalışan GÖÇDER'in randevu talebini iletmek için Bakan'ı aradığını fakat geri dönüş alamadığını söyledi. "Ben milletvekiliyim, vatandaşım ve Grup Başkanvekiliyim. Bana dönmeyecekseniz kime döneceksiniz" diyen Özdağ, aynı durumda iktidar partisinden bir grup başkanvekili arasa yanıt verileceğini belirtti.

Tarihsel örneklerle savunmanın ancak güçlü ordu, güçlü ekonomi ve güçlü demokrasiyle mümkün olacağını kaydeden Özdağ, toplumun refahının savunmanın temel unsuru olduğunu vurguladı. Özdağ, "Türkiye F-35 programı çerçevesinde Amerika'ya yaklaşık 4 milyar dolar ödeme

yaptı, bu uçaklar verilmedi, verilmediği gibi Türkiye'nin programdan çıkarılmasıyla birlikte bu ödemelerin büyük kısmı geri alınamadı

ve proje iptalinin ekonomik maliyeti tartışılmaya devam ediyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi bir hamaset yeri olmamalıdır, hak ve

hakikatin konuşulduğu yer olarak tecelli etmelidir" diye konuştu.

Özdağ, kuvvet komutanlıklarının Milli Savunma Bakanlığına, Genelkurmay Başkanlığı'nın ise ayrı bir hiyerarşik hatta konumlandırılmasının komuta birliğini zedelediğini belirtti. Subay, astsubay ve uzman personelin kanuni haklarına rağmen ordudan ayrıldıktan sonra iş bulmakta zorlandığını belirten Özdağ, büyükşehirlerdeki kira artışlarının da askeri personeli ezdiğini söyledi. Emekli maaşlarındaki statü adaletsizliğinin giderilmesi ve ek göstergelerin yükseltilmesi gerektiğini ifade etti.

S-400 – F-35 eleştirisi...

Özdağ, S-400 alımına ilişkin, "Dış politikadaki savrulmaların bir sonucunda S-400'ler aldık, S-400'lerle beraber F-35'leri kaybettik, F-35'lerle beraber paramızı kaybettik; hala ne yapacağımızı bilmiyoruz. Bununla ilgili olarak da ne yapmamız gerektiğini de bir türlü Hükumet bizlere açıklayamıyor" dedi.

Gürcistan'daki C-130 kazası, Gara'daki zehirlenme ve İskenderun'da sıcak çarpması nedeniyle yaşanan kayıpları hatırlatan Özdağ, şöyle konuştu:

"Bu insanlar milletimizin devletimize emanetidir, bu emanetlere daha fazla dikkat edilmelidir. Türk ordusunun şifahanesi, can damarı olan Gülhane Askeri Tıp Akademisini ve askeri hastaneleri kapattınız. O günkü şartlarda anlayışla karşılayabiliriz. O gün bir darbe olmuştu, o darbeye karşı bir yandan millet, bir diğer yandan askeriye, bir diğer yandan Emniyet, bir diğer yandan yargı, bir diğer yandan siyaset kurumu beraberce direnmişlerdi ama bugün dünyanın en büyük ordularına sahip olan bir Türkiye'de, dünyanın en riskli coğrafyasında, mutlaka her gün operasyon yaptığımız bir coğrafyada askeri doktorunuzun olması gerekiyor, Gülhane Askeri Tıp Akademisi gibi diğer tıp akademilerinin de bir an önce açılmaları gerekmektedir."

6 Şubat depremlerine ilişkin de konuşan Özdağ, askeri birliklerin bölgeye geç sevk edildiğini savundu ve "Asker savaşta düşmanla, barışta afetle savaşır. Bu ilke dünyanın bütün ordularında geçerlidir ama Türkiye'de uygulanmadı" dedi.