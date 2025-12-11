2026 Bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda.

(TBMM) - CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, TBMM Genel Kurulu'ndaki 2026 yılı bütçesi görüşmelerinde, CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'ın iktidara yönelttiği "utanmıyor musunuz" sorusuna AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in verdiği "utanmıyoruz" yanıtını eleştirdi. Suiçmez, "Madem siz bu kurduğunuz düzenden gurur duyuyorsunuz, ben de milletimiz adına, o çarkın dişlileri arasında ezilenler için sizin adınıza utanıyorum. Öğrencilere bütçeden 252 milyar lira ayırmayıp, bir öğün ücretsiz yemek vermemenizden ben utanıyorum. Asgari ücretliye ara zam vermediğiniz için ceplerinizden 6 bin 700 almanızdan ben utanıyorum. Emeklinin ikinci, üçüncü işte çalışmasından, açlık sınırının altında maaş almasından ben utanıyorum. Okul sıralarında olması gereken çocukların, MESEM adı altında ağır sanayide çalıştırılıp ölmelerine neden olan bu vicdansız düzeninizden ben utanıyorum" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında, TBMM Genel Kurulu'nda 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin tümü üzerinde görüşmeleri, dördüncü gününde Milli Savunma Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçeleri ile devam ediyor.

CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, Türkiye ekonomisinin kalıcı ve sağlıklı büyümediğine dikkat çekerek, şunları kaydetti:

"Türkiye ekonomisinin kalıcı ve sağlıklı, istikrarlı büyümesinin yolu, imalat sanayinin büyümesiyle alakalıdır. Büyüme üretimden geçer. Maalesef açıklanan son büyüme rakamları bu açıdan ciddi alarmlar veriyor. İmalat sanayi GSYH'de 2024 yılı sonunda yüzde 16,8 gerilemişti. 2025 yılının üçüncü çeyreğinde yüzde 14,8 geriledi. Bu oran gösteriyor ki, Türkiye ekonomisi sağlıklı ve kalıcı büyümüyor. Bu büyüme değil, balonlaşmadır. Bu şekilde dünya ile rekabet etme şansımız, ihracata dayalı büyümemiz imkansızdır. Tekstil, hazır giyim, deri, mobilya gibi emeğin yoğun olduğu sektörlere ciddi bir biçimde tasfiye olmuştur. İşletmeler, fabrikalarını söküp yurtdışına göçe başlamıştır. Bu durum sizlerin eseridir. Sizleri kutluyoruz. Siz essiz kalmayı tercih ediyorsunuz. Anladık ki bu sektörleri gözden çıkardınız.

"Firmalarımız yurtdışı pazarlardan siliniyor. Bu krizin adı 'KOBİ krizi'"

Bu fabrikalar kolay kurulmadı. Firmalarımız yurtdışı pazarlardan siliniyor. Bu krizin adı 'KOBİ krizi'. Üstelik bu kriz, resmi rakamlarda çok ciddi şekilde görünüyor. İktidar üç maymunu oynayarak bu krizin geçeceğini sanıyor. En büyük sorunumuz krediye erişim, piyasa tıkanmış durumda. Kredi yoksa, üretim olmaz, yatırım olmaz, KOBİ'ler ayakta duramaz."

"Haram olsun"

CHP Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver, iktidarın Karaman'a verdiği sözleri tutmadığına dikkati çekerek, şunları söyledi:

"2025 yılı bütçe konuşmamda değindiğim sorunların hepsi, daha da ağırlaşarak devam ediyor Karaman'a verilen sözler tutulmadı, hiçbir proje bitirilmedi. Bugün Karaman, suyun her türlüsüne, içme suyuna ve tarımsal sulama suyuna muhtaç hale düşmüştür. AKP, Karaman'a 'İbrala Barajı'yla içme suyu ihtiyacını çözdük ve KOP projesi ile Göksu'dan su getiriyoruz' diyerek, Karaman'ı kandırmış, milletin kaynaklarını heba etmiştir. Haram olsun! Hemşerilerim bilsin ki, Karaman'ın derdi sudur, AKP iktidarında çaresi yoktur."

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, GAP'ın bir an önce tamamlanması gerektiğini savunarak, "GAP, bir bölge kalkınma projesi olarak başlamasına rağmen, bundan sonraki süreçte Türkiye'nin geleceğidir. Çünkü su fakiri ülkemizde, özellikle İç Anadolu'da ortaya çıkan kuralık ve iklim değişikliklerinden sonra gıda arzı açığının oluşmaması için GAP bölgesi, Türkiye'de önemli bir merkez olarak bir an önce bitilip, ülkenin geleceği açısından yolu açılmalıdır. GAP'ı önemseyelim. Burada GAP ile ilgili çalışmalar sonuçlanırsa, bölgeler arası dengesizlik ortadan kalkacak. Bunun yanı sıra, katma değerli ürün üreterek, Türkiye'nin ürettiği ürünlerden yurtdışına marka ürün göndermesinin yolu açılacak" dedi.

"Sürece ve bütçeye daha ciddi yaklaşmak gerekir ve bu sürece mutlaka kaynak ayrılması gerekir"

CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, 2026 yılı bütçesinde "Terörsüz Türkiye" sürecine kaynak ayrılması gerektiğini belirterek, şunları söyledi:

"Savunma Bakanı'nın bütçesini sunduğu bugünde, benim 2026 bütçesine getireceğim en temel eleştiri; bu bütçede eş zamanlı yürümekte olan barış sürecine tek bir kuruş kaynak ayrılmamış olmasıdır. Bu da sürecin başarısı için büyük bir risktir. Türkiye'de süreci başlatan ana temanın tartışması şöyle şekillendi; Sayın Devlet Bahçeli, çağrı yaptı, 'silahlarınızı bırakın ve gelip Meclis'te konuşun' dedi. Çağrıya Abdullah Öcalan cevap verdi ve örgütüne çağrı yaparak 'silahları bırakın, kongrenizi toplayın, devletle ve toplumla bütünleşin' dedi. Akabinde örgüt kendisini feshetti.

Demek ki bu süreci başlatan tartışmanın ana teması silah bırakma, örgütü fesih, devletle ve toplumla yeniden entegrasyondur. Bu modele dünyada STR deniliyor. Bu yaklaşım sürecin güvenlik, adalet ve toplumsal bütünleşme boyutlarını aynı çatı altında ele alan bir yaklaşımdır. Ama bu modelin başarılı olabilmesi için bu mekanizmaların sağlıklı şekilde katedilmesi gerekir. Başarılı olabilmesi için temel bir şart vardır. Yerel kalkınma, istihdam, sağlık, eğitim, adalet ve toplum hayatına adapte olabilmek için gerekli diğer imkan ve olanakları da yaratmak gerekir. Başarısız olmamak için bütçe vesilesiyle uyarıyorum; sürece ve bütçeye daha ciddi yaklaşmak gerekir ve bu sürece mutlaka kaynak ayrılması gerekir."

"KOP idaresi mevcut çalışmalarla bölgenin su krizini yönetmeye oldukça uzak"

CHP Konya Milletvekili Barış Bektaş, KOP İdaresi'ni eleştirerek, "Konya Ovası'na hiçbir katma değer sunmayan Konya Ovası Projesi ile ilgili konuşmak istiyorum. Bugün gelinen noktada, göllerini, barajlarını, tüm su kaynaklarını birer birer kaybeden ve yeraltı su seviyesi her geçen gün daha da azalan ciddi bir ekolojik krizle baş başa. Bu tabloya rağmen, KOP idaresi mevcut çalışmalarla bölgenin su krizini yönetmeye oldukça uzak" diye konuştu.

CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, DOKAP'ın, 2026 bütçesi ile hedeflerine ulaşmasının mümkün olmadığını kaydetti. Suiçmez, CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'ın iktidarı eleştirerek, "utanmıyor musunuz" sorusuna AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in "utanmıyoruz" diye yanıtlamasına şu tepkiyi verdi:

"Geçtiğimiz gün Meclis kayıtlarına geçen tarihi bir itiraf duyduk. Sayın Gökhan Günaydın, Sayın Bakan'a 'utanmıyor musunuz' diye sordu, iktidar kanadından 'hayır utanmıyoruz, gurur duyuyoruz yaptığımız işten' cevabı geldi. Madem siz bu kurduğunuz düzenden gurur duyuyorsunuz, ben de milletimiz adına, o çarkın dişlileri arasında ezilenler için sizin adınıza utanıyorum.

"Adaletin kantarını bozan, hukuku ve anayasayı ayaklar altına alan bu yargı düzeninizden ben utanıyorum"

Öğrencilere bütçeden 252 milyar lira ayırmayıp, bir öğün ücretsiz yemek vermemenizden ben utanıyorum. Asgari ücretliye ara zam vermediğiniz için ceplerinizden 6 bin 700 almanızdan ben utanıyorum. Emeklinin ikinci, üçüncü işte çalışmasından, açlık sınırının altında maaş almasından ben utanıyorum. Okul sıralarında olması gereken çocukların, MESEM adı altında ağır sanayide çalıştırılıp ölmelerine neden olan bu vicdansız düzeninizden ben utanıyorum. KPSS'den 90 üstü puan alan öğretmenlerimizi atamayıp, onları inşaat köşelerinde ölüme götüren, gençlerin hayallerini çalan liyakatsiz düzeninizden ben utanıyorum. Adaletin kantarını bozan, hukuku ve anayasayı ayaklar altına alan bu yargı düzeninizden ben utanıyorum."