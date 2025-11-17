2026 Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda.

(TBMM) - İYİ Parti Antalya Milletvekili Uğur Poyraz, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda İçişleri Bakanlığı'nın 2026 bütçesi görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmada, "Terör örgütünü sevindirdiniz, teröristi sevindirdiniz, bu hainlere geçit vermeyen, şehitler veren teşkilatın yüzünü güldürmediniz. İmralı'daki caniyi, adam yerine koydunuz, ulaklarla Cumhurbaşkanlığı makamını muhatap ettiniz. Meclis'te paralel komisyon kurup, İmralı'ya ayak basma yarışına girdiniz, Türk polisini her dönemde siyasete ezdirip, kullanıp kullanıp bir köşeye attınız" dedi. Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti davasını hatırlatan Poyraz, " Sedat Peker'in yurtdışından sağladığı asayişi, kadrolarınızın makam, yetki ve imkanlarıyla sağlayamaması normal mi Sayın Bakan" diye sordu.

AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş'un başkanlığında toplanan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, İçişleri Bakanlığı'nın 2026 bütçesi ve kesin hesabı görüşülüyor.

İYİ Parti Antalya Milletvekili Uğur Poyraz, komisyonda yaptığı konuşmada, Türkiye'deki "güven krizinin" ekonomi, hukuk ve asayiş alanlarında derinleştiğini belirterek, "İçişleri Bakanlığı da bu üç başlıktan muaf değil. 'Güvenliği sağlamak' için istihdam edilmiş personel, güvenden yoksun" ifadelerini kullandı.

"Yeni bir 'Emniyet Teşkilat Kanunu' yapalım"

400 bin personeli bulunan Emniyet Teşkilatı'nın halen genel müdürlük statüsünde olduğunu ifade eden Poyraz, AFAD ve Göç İdaresi'nin bile başkanlık olarak örgütlenmiş olmasına dikkati çekti. Bu durumun teşkilatta "değersizlik duygusu" yarattığını belirten Poyraz, "Gelin yeni bir Emniyet Teşkilat Kanunu yapalım, emniyeti, 'Başkanlık' olarak örgütleyelim. Teşkilatı bu 'değersizlik duygusundan' kurtaralım. Biz, İYİ Parti olarak gerekli desteği vereceğimizi buradan ilan ediyoruz. Siyasi savrulmaya inat, Cumhuriyet ve üniter devlet felsefesine yaraşır bir 'Emniyet Teşkilatı' için, siz de taşın altına elinizi koyun" diye konuştu.

"Polis maaşı barınma giderinin yarısına gidiyor"

Poyraz, büyükşehirlerde görev yapan polislerin ekonomik sıkıntı içinde olduğunu vugrulayarak, ortalama polis maaşının 60 bin lira, 1. sınıf müdür maaşının 100 bin lira olduğunu; kira giderlerinin ise maaşın yarısına ulaştığını söyledi. Bu koşulların personelin psikolojisini etkilediğini belirten Poyraz, şöyle konuştu:

"Aklında ay sonu, kira, kredi kartı borcu, çocuğun servisi, harçlığı olan emniyet personeli, suçla, suçluyla nasıl mücadele edecek? Bu açıdan, artık vakaı adiyeden sayılan, polis intiharları, sizce tesadüf müdür? Elbette bu yoksulluk ve değersizlik içerisinde birtakım işlere tenezzül ve tevessül edenler oluyor. Rüşvetten, suç örgütleriyle iş birliğinden, dosya delmekten her gün onlarca vakaya soruşturma izni veriyorsunuz. Soruşturmalara konu suçlar, 400 bin personel içinde istisna olsa da esas olan 2025 Türkiye'sinde; barınamayan, doyamayan, ailesine mahcup, evladına rol model olamayan teşkilat mensuplarıdır. Bu haldeki teşkilat mensuplarının vatandaşın, derdini çözmesini nasıl bekliyorsunuz?"

"Devlet polisini zalim fabrika patronu gibi sömüremez"

Polislerin hafta sonu, bayram ve resmi tatil hakkının fiilen ortadan kalktığını belirten Poyraz, mesai saatlerinin kanunla belirlenmediğini, angarya görevlerin yaygınlaştığını ifade etti. Polislerin iaşelerinin dahi kötü olduğunu belirterek, "Devlet polisini zalim fabrika patronu gibi sömüremez" dedi.

Uğur Poyraz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Artık Büyükşehirler de polis için 'şark görevi.' Terör örgütünü sevindirdiniz, teröristi sevindirdiniz; bu hainlere geçit vermeyen, şehitler veren teşkilatın, yüzünü güldürmediniz. İmralı'daki caniyi, adam yerine koydunuz, ulaklarla Cumhurbaşkanlığı makamını muhatap ettiniz. Meclis'te paralel komisyon kurup, İmralı'ya ayak basma yarışına girdiniz, Türk polisini her dönemde siyasete ezdirip, kullanıp kullanıp bir köşeye attınız."

"Sedat Peker eksik olmasın diyorsanız, Reis'inize söyleyin Sedat Peker için ayrı bir bakanlık oluşturabilir"

Artan suç örgütlerine de dikkat çeken Poyraz, infaz indirimlerinin suçu meslek haline getirenleri cesaretlendirdiğini söyledi. Devlete olan güvenin zayıflamasıyla mafya yapılarının genişlediğini savunan Poyraz, "Mafya, çiğköfteci gibi franchise veriyor" dedi.

İYİ Partili Poyraz, Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti üzerinden iktidarı eleştirerek, şunları kaydetti:

"Rahmetle andığımız Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini, mahkemede avukatıyla, sokaklarda namıyla koruyan Sedat Peker oldu. Peker'in yurtdışından sağladığı asayişi, kadrolarınızın makam, yetki ve imkanlarıyla sağlayamaması normal mi Sayın Bakan? Eğer, bu size de normal gelmiyorsa, gereğini yapacak kadar imkanınız var ve yapmalısınız. 'Hayır, bu gayet normal, Sedat Peker eksik olmasın asayişin sağlanmasına yardımcı oluyor. Biz, evladını çetelerin katlettiği annenin güvenliğini sağlayamıyoruz' diyorsanız, Reis'inize söyleyin Sedat Peker için ayrı bir bakanlık oluşturulabilir."