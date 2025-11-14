2026 Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda.

Haber: Berfin BAYIR - Mehmet OFLAZ

(TBMM) - İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, Kartalkaya yangını faciasındaki Kültür ve Turizm Bakanlığının sorumluluğuna değinerek "Normal bir ülkede hiçbir kusuru olmadığını düşünse dahi böyle bir şeyden sonra toplum baskısı olmadan bile bakanlar görevinden istifa eder" dedi. CHP İzmir Milletvekili Ümit Özlale de Bakanlığın, İsias ve Kartalkaya'nın sorumluluğundan kurtulamayacağını belirterek, "Sizler Kartalkaya Komisyonu'nda buraya gelip ne burada ailelerle yüzleştiniz ne de milletvekillerine herhangi bir şekilde açıklama yaptınız. Ne zaman turizmde çalışanların 10 gün aralıksız çalışıp sadece bir gün tatil yapmasına izin veren yasa Meclis'e geldi, siz o zaman Meclis'e geldiniz. Çünkü sizin için Kartalkaya'da ölenlerden daha önemlisi, o 10 gün boyunca insanları çalışanları tatil yapmadan sömürmekti" diye tepki gösterdi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2026 bütçesi ve kesin hesabı görüşülüyor.

Usta: "Hangi objektif kritere göre Sayın Cumhurbaşkanı sizi bakanlıkta tuttu onu ben bilemiyorum"

Komisyonda konuşan İYİ Parti Grubu Sözcüsü ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, Bakan Ersoy'un Bakanlıktaki yedinci yılında olduğunu belirterek "Aslında 2023 seçimlerinde Sayın Cumhurbaşkanı kabinenin iki bakan haricindeki tamamını değiştirdi. Bir kural bazlı bir şey yapmıştı. Bakanların hepsi milletvekili adayı yapılmıştı. Siz aday olmadınız, bakanlığa devam ettiniz. Bu önemli bir şey tabii. Hangi objektif kritere göre Sayın Cumhurbaşkanı sizi bakanlıkta tuttu onu ben bilemiyorum" dedi.

Kartalkaya faciasının Kültür ve Turizm Bakanlığının sorumluluk alanındaki bir olay olduğunu hatırlatan Usta, "Fakat sunumunuzda bundan hiç bahsetmediniz. Siz kusurunuzun olmadığını düşünüyor olabilirsiniz ama sorumlu olduğunuz bir alanda bir facia yaşanıyor. Hem de çok büyük bir facia oldu. Çok büyük dramlar yaşandı. Şimdi normal bir ülkede hiçbir kusuru olmadığını düşünse dahi böyle bir şeyden sonra toplum baskısı olmadan bile bakanlar görevinden ayrılır, istifa eder ama zannediyorum şu ana kadar bir Bakan'a 'istifa etmelisiniz' diye en fazla çağrıda bulunan Bakan'sınız ama aynı zamanda buna direnebiliyorsunuz. Hakikaten çok dramatik bir olaydan sonra bile bu göreve devam etmek, istifa etmemek, 2018'den beri de Bakanlığı devam ettirip diğer bakanların hepsi görevden ayrılırken ayrılmadığını düşündüğüm zaman diyorum ki ben, 'bu işte başka bir şey var' ama ne olduğunu bilmiyorum" diye konuştu.

"Yunanistan'a giderken vekalet verdiniz mi?"

Usta, Kartalkaya yangına ilişkin süreç devam ederken Bakan Ersoy'un bir gazeteciyle Yunanistan'da lüks yatıyla tatile çıkıp röportaj yaptığını söyleyerek, "Türkiye'de de değilsiniz. Turizm sektörünün ciddi sıkıntısının olduğu bir dönemde ve dediğim gibi herkesin Kartalkaya'yı konuştuğu bir dönemde siz orada görüntüleniyorsunuz. Mesela bir vekalet verdiniz mi? Vekalet veren oldu mu çünkü bir ülke değiştiriyorsunuz. Eskiden olsa bunları Resmi Gazete'de takip ediyordum çünkü her bakan bir başka bakana vekalet vermek zorundaydı. Şimdi zannediyorum Bakan olarak yanınızdaki Bakan Yardımcısına veriyorsunuz" ifadelerini kullandı.

"Burada çoluğunuz çocuğunuzla Türk dizilerini izleyebiliyor musunuz?"

RTÜK'ün gündüz kuşağı ve Türk dizilerine ilişkin çalışma yapmamasını eleştiren Usta, şunları kaydetti:

"Gerçekten bu gündüz programları çok çok feci. Türk dizileri var. Bu konuda çok iyi olduğumuzu gerçekten söylememiz lazım. Ciddi bir muhtemelen döviz geliri de elde ediyoruz. Yakın coğrafyada veya uzak coğrafyada belki bunlar seyrediliyor. Bu vesile ile Türkçe öğrenen insanlar var. Bizzat kendim de karşılaştım ancak Türk dizilerine karşı da çok ciddi eleştiriler var. Mesela Kazak asıllı Rus psikolog ve sosyologun Türk dizilerinin dünyayı zehirlediğine ilişkin açıklamaları oldu. Buralarda RTÜK ne yapıyor? Ne yapması lazım? Herhalde bilimsel bir çalışma yapması lazım. RTÜK böyle bir analiz manaliz yaptırmış mı? Burada çoluğunuz, çocuğunuzla şu dizileri izleyebiliyor musunuz ya? Kız çocuğunuza izleyebiliyor musunuz ya? Ben izleyemiyorum arkadaş. Ben izleyemiyorum. Niye rahatsız olmuyorsunuz bundan ya? Vallahi olacak iş değil. Hele bir de muhafazakar, milliyetçiyim diyen, dualarla, niyazlarla, Kur'an'larla her cümleye başlayan bir iktidar döneminde oluyor. Bu da ayrıca bir tuhaflık. Başka bir iktidar yapamazdı."

"TRT'nin dijital platformu olan Tabii'de yayınlanan bir maçta yasaklı bahis sitesinin reklamı gösteriliyor"

Usta, devlet eliyle kumarın özendirildiğini ileri sürerek "Yasa dışı bahis sitelerinin ve Türkiye'de yasak olan sitelerin reklamları da yapılıyor. TRT'nin dijital platformu olan Tabii'de yayınlanan bir maçta 'Bet 365' reklamı gösteriliyor. Bu Türkiye'de yasak olan bir bahis sitesi. Tabii TRT'nin bir kanalı. Bunu bize nasıl izah ediyorsunuz? Bunu bize birisi izah etsin arkadaşım. Kumar yaşı, uyuşturucu yaşı artık ilkokul seviyesine inmiş bu ülkede. Bu ülkeden ve milletten birileri intikam mı almaya çalışıyor? Aklımıza o geliyor çünkü bunu akılla, izamla, düşünceyle, fikirle, yaşayışla falan açıklamak mümkün değil. Yasa dışı kumar reklamları nasıl benim iç vergilerimle efendim ayakta duran bir kanal yapar" dedi.

Özlale: "Ecdadımızın orada ince ince işlediği hattın üzerine beyaz kireç döküp 13 aydır kapalı tutuyorsunuz"

CHP İzmir Milletvekili Ümit Özlale de Selimiye Camiinde yapılan restorasyon çalışmasını Bakan Ersoy'a göstererek, "Kültüre de saygı duymuyorsunuz. Yüzyıllardan beri süre gelen Selimiye Camisi'nin hattının üzerine beyaz kireç döktünüz. 13 aydır kapalı Selimiye Camii. Ecdadımızın orada ince ince işlediği hattın üzerine beyaz kireç döküp 13 aydır kapalı tutuyorsunuz. Daha böyle bir sürü restorasyon çalışması var" dedi.

Reel turizm gelirlerine bakılması gerektiğini söyleyen Özlale, "Çünkü doları baskıladığınız zaman ve turist sayısını transit yolcularla da arttırmak istediğiniz zaman turizm geliri olduğundan daha yüksek gözükebilir. Eğer gerçekten reel anlamda doları TL'ye çevirip 2012'yi baz alırsanız turizm gelirlerinin düştüğünü görürsünüz. Her şey dahil sizin zamanınızda gelişen bir şey ve Türkiye'deki bu paket harcamalar turist gelirlerinin yüzde 30'unu oluşturuyor. Bu çok büyük bir rakam. Antalya'ya gittiğinizde, Muğla'ya gittiğinizde esnafın rahatsız olduğunu görürsünüz. Esnafın gelen turistten para kazanmadığını görürsünüz. Sizin sayenizde çünkü sizin sayenizde şöyle bir yaklaşım var, 'Ben turisti otelin içerisinde tutayım. Onu esnaf ile kent içi ekonomisine katkı verecek şekilde buluşturmayayım' diye. Zaten ziyaretçilerin yeme içme ülke içi ulaşım harcamalarına baktığınız zaman TÜİK verilerine göre burada bir düşme görüyorsunuz" diye konuştu.

"Eğer ölenler arasında Danıştay Daire Başkanı'nın ailesi olmasaydı bugün sizler zoraki bir şekilde soruşturma izni vermeyecektiniz"

Özlale, Bakanlığın, İsias ve Kartalkaya'nın sorumluluğundan kurtulamayacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Bakın ortadaki benim arkadaşım Atakan Yalçın. 30 yıllık dostum, hayatımın yarısından fazlası onunla geçti. Hayatımda ülkesini ve ailesini daha fazla seven hiç kimseye rastlamadım. Atakan, o çok sevdiği kızıyla birbirine sarılmış bir şekilde yanarak can verdi, 78 kişinin olduğu gibi... Kendisini ve ailesini sizin denetlediğiniz turizm tesisine emanet etti ve sizler utanmadan, sıkılmadan, yüzünüz kızarmadan buraya kendi çalışanlarınıza, sorumluluğu olan insanlara soruşturma izni vermediniz. Nasıl vermezsiniz? İzin vermediğiniz için de zaten bu katliamdan siz de sorumlusunuz. Bundan dolayı hesap vereceksiniz. Elbette devran dönecek ve yargılanacaksınız. Atakan için kaybettiği kızı Delin için 78 kişi için yargılanacaksınız. Eğer ölenler arasında bir Danıştay Daire Başkanı'nın ailesi olmasaydı bugün sizler zoraki bir şekilde soruşturma izni vermeyecektiniz. Hala Bolu Cumhuriyet Başsavcısı ve sizler bu soruşturmada ayak diretiyorsunuz. Hatalısınız ve hatadan dolayı bürokratlarınızı soruşturmaya izin vermediğiniz için siz de bu işin içindesiniz. Bu 78 canımız için hesap soracağız. İsias Oteli için hesap soracağız. Adıyaman'daki İsias Otel sizin İl Turizm Müdürlüğünüze 200 metre uzaklıkta. Oradaki yapılaşmanın kaçak olduğunu önünden geçerken anlarsınız."

Yaşar Kırkpınar: "Kişiselleştirmeyin"

"Kartalkaya komisyonunu topladığınız zaman... Size sizin karakterinizi şöyle anlatayım. Ben sizin karakterinizi biliyorum da tutanaklara geçsin diye anlatıyorum" diyen Özlale'ye, AK Parti İzmir Millletvekili Yaşar Kırkpınar, "Kişiselleştirmeyin" dedi. Özlale ise "Kişiselleştirme falan değil Yaşar" diyerek sözlerine şöyle devam etti:

"Sizler Kartalkaya komisyonunda buraya gelip ne burada ailelerle yüzleştiniz ne de milletvekillerine herhangi bir şekilde açıklama yaptınız. Ne zaman geldiniz biliyor musunuz? Ne zaman turizmde çalışanların 10 gün aralıksız çalışıp sadece bir gün tatil yapmasına izin veren yasa Meclis'e geldi, siz o zaman Meclis'e geldiniz. Çünkü sizin için Kartalkaya'da ölenlerden daha önemlisi, o 10 gün boyunca insanları çalışanları tatil yapmadan sömürmekti. Sizin tarafınız belli ama bu ülkenin vicdanında yargılanacaksınız. Başa geldiğimiz zaman bu ülkenin bağımsız mahkemelerinde de yargılanacaksınız."