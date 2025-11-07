2026 Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda.

Haber: Berfin BAYIR - Ogün AKKAYA

(TBMM) - AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın bütçesi üzerine yaptığı konuşmada eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan bahsetmesi üzerine, CHP milletvekillerinin "Hangi Ekonomi Bakanı daha iyi" sorusuna "İkisi de çok iyi. Biliyorsunuz bu AK Parti'de bir bayrak yarışıdır. Berat Albayrak Bakanımız iyi ki bu adımları atmış. Eğer bu adımları atmasaydı bugün çok daha farklı şeylerden bahsediyor olurduk" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın bütçe görüşmeleri sürüyor.

"Türkiye'de doğalgaz kullanılabilen nüfus yüzde 85'e ulaştı"

Komisyonda konuşan AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, bugün Türkiye'de doğal gaz kullanılabilen nüfusun yüzde 85'e ulaştığını söyleyerek "Bu anlamda da ben Bakanlığımızı tebrik ediyorum. Sadece tabii madenlere değil, petrol ve doğal gazda da arama ve üretim faaliyetlerimizi hızla devam ettiriyoruz" dedi.

"Bazen de tebrik etmek gerekli"

Ök, derin deniz sondaj gemilerine ilişkin şöyle konuştu:

"'Kendi gemilerimizle, insan kaynağımızla ve teçhizatımızla bunu yapabiliriz' dedik ve yola koyulduk açıkçası. Derin deniz sondaj gemileri başta olmak üzere çok güçlü bir filo oluşturuldu. Bugün Fatih Kanuni, Yavuz, Abdullah Hamidhan sondaj gemileri, Oruç Bey, Barbaros Sarettin Paşa Sismik Araştırma ve Osmangazi Yüzer Üretim Platformu gemilerimizle dünyanın sayılı ve modern petrol ve doğal gaz arama üretim filolarından birine sahip. Tabii bu vakti zamanı da ta ilk o 2016-2018'lerde hep ayrı tartışma olmuştu. 'Bu gemileri neden alıyorsunuz? Neden alınıyor?' diye bunların maliyetleri sorgulanmıştı ama bugünkü geldiğimiz noktada yine bu plan bütçe görüşmelerinde tekrar iki tane yeni alınan gemi bu -7. nesil iki yeni derin sondaj gemisi alıyoruz- 'Tekrar niye alınıyor? İhtiyaç mıydı ya da geliriyle orada bir kebap gördünüz' demeyi açıkçası çok doğru bir bulmuyorum. Sürekli Türkiye'nin bir atılımı ya da herhangi bir şeyi yenilikle gittiğinde mutlaka altında bir şey aramanın da doğru olduğunu düşünmüyorum. Bence bazen de tebrik etmek gerekli diye düşünüyorum. Evet kiralanabilir miydi? Kiralanabilirdi. Sekiz yıldır Plan ve Bütçe Komisyonu'ndayım. Önceki dönem Berat Albayrak Bakanımız da o zaman çok net bir şekilde kiralamalarla kendi sondaj gemilerinin olmasını açıklamıştı. Bugün daha önceki bütçe görüşmelerinde de açıkçası açıklanmıştı."

"Berat Albayrak Bakanımız iyi ki bu adımları atmış"

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan bahsetmesi üzerine CHP milletvekillerinin "Hangi Ekonomi Bakanı daha iyi" sorusunu Ök, "İkisi de çok iyi. Biliyorsunuz bu AK Parti'de bir bayrak yarışıdır. Berat Albayrak Bakanımız iyi ki bu adımları atmış. Eğer bu adımları atmasaydı bugün çok daha farklı şeylerden bahsediyor olurduk. Düşünsenize bir aylığına sondaj gemilerini kiralıyorduk sonra hadi bitti... İzinlerde biliyorsunuz sıkıntı yaşabiliyordu. Değişik diplomatik risklerle karşı karşıya kalabiliyorduk ama sizin kendi sondaj gemileriniz varsa doğru bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Kaldı ki biz arayamıyoruz" diye cevapladı.

"2018 yılında yaşanan ekonomik darbeden sonra 2018-19-20'de Kılıçdaroğlu İngiltere'ye ve kapı kapı Avrupa'ya gitmedi mi?"

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın "Sondaj gemilerinin günlük maliyetini açıklayın" demesi üzerine Ök, "Onu Bakan Bey açıklar ama siz beyefendi, bana müdahale etmeyin" dedi.

Dış politikada bazen dengelerin günlük veya aylık olarak değiştiğini belirten Ök, "Biz milletimize hizmet ederken bugüne kadar Türkiye'nin hiçbir ülkenin boyunduruğunun altına girmesi ile ilgili asla adım atmadık. Zaten böyle bir adım atsaydık milletimiz bizi iktidara taşımazdı. Doğrusu yanlışı ama bunu bütün Türkiye'ye bildiriyor. Dolayısıyla sizin de sabahleyin öyle yok efendim Amerika meşrutiyetinin altına vesaire girmesiyle, dile getirmesiyle ilgil bir şey yok. Burada Özgür Özel'de çıktı, değerli madenleri hakkında 'Vay efendim Amerika'yla anlaşma yaptınız' diye o güne geldiğimde söyleyecektim. Nerede? Sayın Bakan basında açıklıyor. Aynı zamanda Bakanlığın resmi sitesinden açıklıyor. Böyle bir şey olmadığına dair ama maalesef öyle bir şey var ki karşımızda... Birisi ortaya yalan atsın. Herkesin kafasını bir bulandıralım. Ondan sonra devam edin. Siz önce kendi liderinize bakın. Bundan önceki lideriniz gitmedi mi? 2018 yılında yaşanan ekonomik darbeden sonra 2018-19-20'de Kılıçdaroğlu İngiltere'ye ve kapı kapı Avrupa'ya gitmedi mi? Özel de gitmiş İngiltere'den yardım dilenir duruma düştü. Lütfen bizi kendinizle karıştırmayın. Müsaade ederseniz ben konuşmama devam etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

CHP'li Yavuzyılmaz'ın "Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Tom Barrack'ı kınıyor musunuz" sorusu üzerine Komisyon Başkanvekili AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, "Lütfen değerli tekrar ettirmeyin bunu. 10 kere soruyu sordunuz.Tutanaklara geçti" diyerek uyardı.

"'Mersin'e Rusya bayrağımızı diktik' diyerek sanki ülkenin karış toprağından yer vermişiz gibi bir anlamda bulunmak doğru değil"

Ardından konuşmasına devam eden AK Partili Ök, bugün 15'ten fazla ülkede yeni nükleer enerji yatırım santrali ile ilgili çalışmaların devam ettiğine değinerek şöyle konuştu:

"2053 yılındaki net sıfır karbon emisyonunda çok büyük bir çevreci katkılar olacağına inandığımız bir biz nükleer enerjiyi de temiz enerji olarak görüyoruz. Sinop Nükleer Santrali için saha onayı verildi biliyorsunuz. Trakya Nükleer Santrali için yine ön izinler ve proje uygulama izni sağlandı. Burada gelmiş, Sayın Ağbaba 'efendim Rusya bayrağı diktiniz' dedi. Yapılabilen şirketlerle, ülkelerle yatırım olarak ortaklıklar hayata geçirilebilir. Tecrübe transferleri yapılabilir ama bunu gidip de buradan 'efendim gidip Mersin'e Rusya bayrağımızı diktik' diyerek sanki ülkenin karış toprağından yer vermişiz gibi bir anlam ifadesinde sabahleyin burada açıkçası böyle söylemlerde bulunmanın hiç doğru olduğunu düşünmüyorum."