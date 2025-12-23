2025, Antalya'da böyle geçti

ANTALYA'da 2025 geride kalırken, yıla damga vuran gelişmeler, kentin tarihinde iz bıraktı.

2025'te diplomasinin buluştuğu iki zirveye ev sahipliği yapan Antalya, yıla üzücü bir haberle başladı. Muğla'daki evinde aniden fenalaşan sanatçı Ferdi Tayfur, daha önce tedavi gördüğü Antalya'daki hastanedeki doktorunun talebi üzerine bu kente sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Tayfur, 2 Ocak akşamı yaşamını yitirdi. Tayfur, İstanbul'da toprağa verildi.

İKİ BÜYÜK ZİRVE

Antalya, nisan ve mayıs aylarında iki büyük zirveye ev sahipliği yaptı. 11 Nisan'da bu yıl 4'üncüsü düzenlenen ' Antalya Diplomasi Forumu (ADF) 2025'e, 20'yi aşkın devlet ve hükümet başkanı, 50'den fazlası dışişleri bakanı olmak üzere 70'i aşkın bakan, yaklaşık 60 üst düzey uluslararası kuruluş temsilcisinin yanı sıra 4 bini aşkın kişi katıldı. 15 Mayıs'ta ise NATO üyesi 32 ülkenin dışişleri bakanları, NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'nda Antalya'da bir araya geldi.

İKİ BAŞKAN TUTUKLANDI

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında 5 Temmuz'da gözaltına alınıp tutuklandı. Böcek, ardından görevinden uzaklaştırıldı. Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ise belediye başkan yardımcısı Engin Tüter'e, makamında baklava kutusu içinde 110 bin avro rüşvet alırken suçüstü yapılmasının ardından genişletilen soruşturma kapsamında tutuklanıp, görevden uzaklaştırıldı.

AYNI GÜN 6 ORMAN YANGINI

Hava sıcaklığının 46,1 dereceye ulaşmasıyla 95 yılın temmuz ayı sıcaklık rekorunun kırıldığı 25 Temmuz günü art arda 6 orman yangını çıktı. Aksu, Muratpaşa, Gazipaşa ve Alanya'daki orman yangınları, gün içerisinde söndürülüp, kontrol altına alındı. Konser için geldiği Antalya'daki villası orman yangınında zarar gören sanatçı Bülent Ersoy, büyük korku yaşadı.

MÜZE YIKILDI

Depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yıkım kararı verilen Antalya Arkeoloji Müzesi 16 Temmuz'da ziyarete kapatılarak, 18 Eylül itibarıyla tamamen yıkıldı. 2026 yılı kasım ayında yeni müze projesinin tamamlanması hedefleniyor.

AYNI FİLME 7 ÖDÜL

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 62'ncisi düzenlenen Türkiye'nin en uzun soluklu film festivali olan Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne, 'Tavşan İmparatorluğu' filmi damga vurdu. Cam Piramit'te gerçekleştirilen kapanış töreninde 'Tavşan İmparatorluğu' filmi 7 ödül kazandı.

ASLAN ÖLDÜRÜLDÜ

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 'Aslan Diyarı' adlı hayvan parkındaki kafesinden kaçan erkek aslan Zeus, saldırdığı Süleyman Kır'ı ağır yaraladı. Aslan, yeri tespit edildikten sonra avcılar tarafından tüfekle vurularak öldürüldü. 2025 yılı 11 aylık dönemde Antalya'ya gelen turist sayısı, 16 milyon 700 bini aştı. Antalya, tüm zamanların yıl rekorunu kırdı.

AYNI GÜN İKİ DEPREM

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde 8 Aralık günü saat 03.30 sıralarında 4.3, Serik ilçesinde saat 13.21'de 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremler çevre illerde de hissedilirken, Antalya Valiliği herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını açıkladı.

--- KUTU ---

FERDİ TAYFUR ANTALYA'DA VEFAT ETTİ (2 OCAK): Muğla'nın Marmaris ilçesindeki evinde aniden fenalaşan Ferdi Tayfur, özel bir hastanede yoğun bakıma kaldırılıp, tedaviye alındı. Soğuk algınlığı nedeniyle rahatsızlandığı belirtilen Tayfur, daha önce tedavi gördüğü Antalya'daki hastanedeki doktorunun talebi üzerine geçen 17 Aralık gecesi ambulans uçakla bu kente sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Ferdi Tayfur, 2 Ocak saat 19.00 sıralarında yaşamını yitirdi. Cenazesi İstanbul'a götürülen 79 yaşındaki sanatçı, 4 Ocak'ta Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen Anma Töreni sonrası Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

ADF-2025'E 4 BİN KATILIMCI (11 NİSAN): Antalya, bu yıl 4'üncüsü düzenlenen 'Antalya Diplomasi Forumu (ADF) 2025'e ev sahipliği yaptı. Teması 'Ayrışan Dünyada Diplomasiyi Sahiplenmek' olarak belirlenen ADF-2025'e pek çok ülkeden cumhurbaşkanı, başbakan, dışişleri bakanları başta olmak üzere çok sayıda üst düzey bakan ve devlet yöneticileriyle, birçok bölgesel ve uluslararası teşkilatın yöneticisi katıldı. ADF-2025'te her yıl kurulan 'Diplomasi Tüneli'nde bu yıl İsrail'in Gazze'de katliamları, Ukrayna-Rusya Savaşı gibi olaylara ilişkin fotoğrafların da yer aldığı görseller ile Afrika Kültür Evi standı yer aldı. 20'yi aşkın devlet ve hükümet başkanı, 50'den fazlası dışişleri bakanı olmak üzere 70'i aşkın bakan, yaklaşık 60 üst düzey uluslararası kuruluş temsilcisinin yanı sıra aralarında öğrencilerin de bulunduğu 4 bini aşkın kişinin katıldığı ADF-2025'te uluslararası birçok sorun ele alındı.

NATO DIŞİŞLERİ BAKANLARI ANTALYA'DA (15 MAYIS): NATO üyesi 32 ülkenin dışişleri bakanları, NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'nda (NATO iFMM) Antalya Belek'teki NEST Kongre Merkezi'nde bir araya geldi. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile müttefik ülkelerin dışişleri bakanları ve diğer üst düzey NATO yetkililerinin bir araya geldiği toplantı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın verdiği resepsiyonla başladı. Açılış konuşmasının ardından NATO Genel Sekreteri ve dışişleri bakanlarının toplantısı basına kapalı devam etti. Avrupa güvenliğinin geleceği ile transatlantik güvenliğinde külfet paylaşımının gözden geçirilmesine yönelik gayretler, toplantının öncelikli gündem maddesi oldu. Toplantı öncesinde, dışişleri bakanları aile fotoğrafı çektirdi.

ANTALYA'YA İKİ BÜYÜK İKRAMİYE (2 HAZİRAN- 6 TEMMUZ): Süper Loto'nun 1 Haziran 2025 tarihli çekilişinde 66 milyon 439 bin 730 TL'lik büyük ikramiyenin isabet ettiği kupon, Alanya'nın Saray Mahallesi Sugözü Caddesi'ndeki Banko Şans Oyunları İddaa & Milli Piyango Bayii'nden oynandı. Bayinin ortağı Nazım Erkek, yaklaşık 15 yıldır bayilik yaptıklarını ve bayi olarak ilk kez bu kadar yüksek bir meblağda ikramiye verdiklerini söyledi. Süper Loto çekilişinde 6 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilen çekilişte ise 67 milyon 226 bin 39 TL'lik büyük ikramiyeyi kazandıran numaralar 4, 14, 23, 27, 35 ve 57 olarak açıklandı. Şanslı numaraları oynayan kişinin ise Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yer alan marketten kuponu oynadığı açıklandı. Büyük ikramiyenin isabet ettiği bayinin sahibi Serkan Çobanoğlu, "Şanslı bayi olmak bizi çok mutlu etti" dedi.

BAŞKAN BÖCEK TUTUKLANDI (5 TEMMUZ): Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturmasında Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve eski gelini Zeynep Kerimoğlu, geçen 5 Temmuz'da gözaltına alındı. Böcek'in oğlu şüpheli Mustafa Gökhan Böcek'in ise yurt dışında olduğu belirlendi. Aynı gün adliyeye sevk edilen Muhittin Böcek tutuklandı, Kerimoğlu ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Muhittin Böcek, karar sonrası görevden uzaklaştırıldı. Muhittin Böcek'in yurt dışından dönen gelini Zuhal Böcek, 27 Temmuz'da 'suçtan kaynaklanan mal varlığının değerinin aklanması' iddiasıyla tutuklandı. Böcek'in oğlu Mustafa Gökhan Böcek ise 19 Ağustos'ta Viyana'dan Antalya Havalimanı'na geldiğinde gözaltına alınarak tutuklandı. Soruşturmanın devamında Antalya Emniyet Müdürlüğü görevinden uzaklaştırılan İlker Arslan ile iş insanı F.A. da 7 Eylül'de tutuklandı.

HAYVAN PARKINDAN KAÇAN ASLAN ÖLDÜRÜLDÜ (6 TEMMUZ): Antalya'nın Manavgat ilçesinde 'Aslan Diyarı' adlı hayvan parkındaki 'Zeus' adlı erkek aslan, sabaha karşı kafesinden çıkarak kaçtı. Aslan, saat 05.00 sıralarında park alanına yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta fıstık sulayan Süleyman Kır'a saldırıp, ağır yaraladı. Olayın fark edilip ihbarda bulunulması üzerine gelen sağlık ekibi, Süleyman Kır'ı hastaneye götürdü. Jandarma ve polis ekipleri, bölgede güvenlik önlemi alarak arama çalışması başlattı. Zeus'un en son Ilıca ile Kumköy mahalleleri arasında, otellerin arka kısmında görüldüğü belirlenince çalışmalar bu alana kaydırıldı. Aslan, yeri tespit edildikten sonra avcılar tarafından tüfekle vurularak öldürüldü. Aslanın tarlada uyurken yaraladığı Süleyman Kır, Manavgat'taki müdahalenin ardından Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

BAŞKAN KARA TUTUKLANDI (8 TEMMUZ): Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı geçen nisan ayında Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve belediye çalışanlarıyla bazı iş insanlarına yönelik 'yolsuzluk' ve 'rüşvet' soruşturması başlattı. Soruşturma kapsamında yapılan teknik ve fiziki takipte, belediye başkan yardımcısı Engin Tüter'e, makamında baklava kutusu içinde 110 bin avro rüşvet alırken suçüstü yapıldı. Operasyonu genişleten polis, belediye başkanı Niyazi Nefi Kara'nın da aralarında bulunduğu 41 şüpheliyi gözaltına aldı. Bakanlıkça görevden uzaklaştırılan Kara'nın yanı sıra 17 şüpheli tutuklandı, 16'sı adli kontrol şartıyla, 7'si savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Soruşturma sürecinde bazı şüphelilerin serbest bırakılmasıyla tutuklu sayısı 9'a düştü.

JENNİFER LOPEZ, ANTALYA'DA (24 TEMMUZ): Dünyaca ünlü pop yıldızı Jennifer Lopez, 6 yıl aranın ardından Türkiye'deki hayranlarıyla yeniden buluştu. Sanatçı, 'Up All Night Live In 2025' turnesi kapsamında Antalya Belek'teki Regnum Carya Otel'de sahneye çıktı. Lopez'in konseri için 650 avrodan satışa sunulan bilet fiyatları 1000 avroya kadar yükselirken, 15 bin avrodan başlayan localar ise 35 bin avroya kadar alıcı buldu. 85 kişilik ekiple Antalya'ya gelen Lopez, sahnede 50 dansçı eşliğinde 35 şarkı seslendirdi. Özel performansı ve dans ekibiyle unutulmaz şarkılarını seslendiren Jennifer Lopez'i, dünyadan ve Türkiye'den sanat, spor, iş ve cemiyet hayatından misafirler izledi. Jennifer Lopez, 56'ncı yaşını, konser öncesinde sahnede hazırlanan pastayla, ekip arkadaşlarıyla birlikte kutladı. Lopez, dans edip eğlendiği doğum günü kutlamasını sosyal medyadan yaptığı canlı yayında takipçileriyle de paylaştı.

ANTALYA'DA 'ORMAN YANGINI FIRTINASI' (25 TEMMUZ): Hava sıcaklığının 46,1 dereceye ulaşmasıyla 95 yılın temmuz ayı sıcaklık rekoru kırılan Antalya'da, art arda 6 orman yangını çıktı. Aksu ilçesi Kurşunlu Mahallesi, Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi ile Manavgat Güzelyalı Mahallesi'nde saat 10.00 sıralarında orman yangınları çıktı. İtfaiye ekiplerinin yanı sıra, belediyelere ait arazözler, TOMA'lar, yangın söndürme helikopteri ve uçaklarla yangınlara müdahale edildi. Konser için geldiği Antalya'daki villası orman yangınında zarar gören sanatçı Bülent Ersoy, büyük korku yaşadı. Öğle saatlerinde bu kez Perge Antik Kenti yakınları ile Gazipaşa ilçesinde ve Alanya Söğüt Yaylası'nda orman yangını çıktı. 20 hava aracı, 418 kara aracı ve 1082 personel ile müdahale edilen yangınlar gün içerisinde söndürülüp, kontrol altına alındı.

JANDARMA İSTİHBARATININ BAŞINDAKİ KOMUTAN ANTALYA'YA ATANDI (31 TEMMUZ): 2022 yılında Hakkari İl Jandarma Komutanı iken Jandarma İstihbarat Başkanı olan Tümgeneral Ahmet Kavukcu, Antalya'ya atandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karar kapsamında, Jandarma Genel Komutanlığı'nda çok sayıda personelin terfi ve atamaları gerçekleştirildi. Karara göre, Jandarma Genel Komutanlığına mensup 1 tümgeneral, 5 tuğgeneral ve kıdemli albay bir üst rütbeye terfi ettirildi. Tümgeneral Tarık Hekimoğlu, Antalya İl Jandarma Komutanlığı görevinden Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı görevine atanırken, yerine Jandarma İstihbarat Başkanı Tümgeneral Ahmet Kavukcu geldi. 10 Ağustos tarihinde göreve başlayan evli ve iki çocuk babası Tümgeneral Ahmet Kavukcu, Almanca ve Flamanca biliyor.

AKCİĞER NAKLİ HAZIRLIĞI (18 AĞUSTOS): Dünyada en fazla çeşitlilikte organ nakli yapılan Akdeniz Üniversitesi (AÜ), akciğer nakline de başlıyor. AÜ Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, 50 yıllık organ nakli deneyiminin söz konusu olduğunu söyledi. Üniversitelerinde şimdiye kadar yapılmayan tek organ naklinin akciğer nakli olduğunu hatırlatan Rektör Özkan, "Bunu uzun süredir planlıyorduk. Nihayet altyapımızı tamamladık. Ruhsat sürecimiz bitmek üzere. Türkiye'de bu nakli yapan iki merkez var, biz üçüncü olacağız. Bu, sadece Akdeniz Üniversitesi için değil, Antalya ve tüm bölge için çok önemli. Çünkü daha önce hastalarımızı diğer merkezlere göndermek zorunda kalıyorduk. Akciğer nakli sonrası uzun süreli rehabilitasyon, enfeksiyon takibi ve düzenli kontrol gerekiyor. Hastaların aylarca evlerinden, sevdiklerinden uzakta kalması gerekiyordu. Artık bu süreçleri burada, kendi şehirlerinde yaşayabilecekler" dedi.

ANTALYA'YA YENİ EMNİYET MÜDÜRÜ (11 EYLÜL): İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılan ve 'rüşvet almaya aracılık etmek', 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'haksız mal edinme' suçlamaları kapsamında tutuklanan Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan'ın yerine, Bursa Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu atandı. 1988 yılında Polis Koleji'nden ve 1992 yılında Polis Akademisi'nden mezun olan Zaimoğlu, eğitimini tamamladıktan sonra İstihbarat Daire Başkanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı, Özel Güvenlik, Çocuk Şube ve Asayiş birimlerinde, Bursa, Diyarbakır, Konya ve Adana olmak üzere Türkiye'nin birçok farklı noktasında hizmet verdi. Kariyeri boyunca İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve valilik makamlarınca çeşitli taltif ve takdirname belgeleriyle ödüllendirilen Sabit Akın Zaimoğlu, evli ve 2 çocuk babası.

ANTALYA MÜZESİ YIKILDI (18 EYLÜL): 1972 yılında inşa edilen, depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yıkım kararı verilen Antalya Arkeoloji Müzesi 16 Temmuz'da ziyarete kapatılarak, yeni müze projesi için çalışmalar başlatıldı. Müze içerisindeki 200'ü büyük heykel ve lahitler olmak üzere toplamda 100 bin eser tek tek paketlenip, 30 dönümlük müze bahçesinde oluşturulan konteynerlere yerleştirildi. 13 Eylül itibarıyla müzedeki tüm tarihi eserlerin taşıma işlemi tamamlandıktan sonra gece yarısı 4 ekskavatörle başlatılan çalışmalarda, ilk olarak kuzey bölümdeki Restorasyon ve Konservasyon Merkez Bölge Müdürlüğü'nün kullandığı ofisler, yemekhane ve idari personel ofislerinin bulunduğu iki katlı yapı yıkıldı. 13 bin 500 metrekare büyüklüğündeki ve 11 bloktan oluşan müze binasının diğer alanlarının yıkımı ise 18 Eylül itibarıyla tamamlandı. 2026 yılı Kasım ayında yeni müze projesinin tamamlanması hedefleniyor.

ALTIN PORTAKAL'DA ÖDÜL GECESİ (1 KASIM): Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 62'ncisi düzenlenen Türkiye'nin en uzun soluklu film festivali olan Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne, 'Tavşan İmparatorluğu' filmi damga vurdu. Cam Piramit'te gerçekleştirilen kapanış töreninde; 'En İyi Film Ödülü'nü, Seyfettin Tokmak'ın 'Tavşan İmparatorluğu' filmi kazandı. Tavşan İmparatorluğu filmi 7 ödül kazandı. En İyi Kadın Oyuncu Ödülü Leyla Tanlar'a, En İyi Erkek Oyuncu Ödülü Yetkin Dikinciler'e, Cahide Sonku Ödülü Bilge Şen, Ezgi Yaren Karademir ile Nanaz Bahram'a verildi. En İyi Kurgu Ödülü, 'Noir' filmiyle Şöhret Tandoğdu ve Deniz Çizmeci'ye verildi. En İyi Müzik Ödülü 'Parçalı Yıllar' filmiyle İrsel Çivit'e verildi. En İyi Senaryo Ödülü'nü 'Sahibinden Rahmet' filminin yönetmen ve senaristleri Emre Sert ve Gözde Yetişkin kazandı.

TURİZMDE TÜM ZAMANLARIN REKORU (3 ARALIK): 2025 yılı 11 aylık dönemde Antalya'ya gelen turist sayısı, 16 milyon 700 bini aştı. Antalya, tüm zamanların yıl rekorunu kırdı. Bu yıl turizm tarihinde tüm zamanların rekorunu kırmaya hazırlanan Antalya'da, kasım ayı sonu itibarıyla toplam turist sayısı 16,7 milyonu aştı. Geçen yılın aynı döneminde ise 16 milyon 600 bin turist kenti ziyaret etmişti. Antalya'nın yeni rekorunun aralık ayı sonunda 17 milyonu aşacağı öngörülüyor. Antalya'da 2025'in kasım ayı rakamları, tüm zamanların rekoru olarak kayıtlara girdi. Rekor yılı olan 2024'ün kasım ayına göre bu kasım yüzde 2,4'lük artışla 486 bin turist geldi. 11 aylık dönemde Antalya'yı en çok Rus turistler tercih etti. Rusya Federasyonu'ndan geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,5'lik artışla 3 milyon 998 bin 425 turist, tatilini Antalya'da geçirdi.

AYNI GÜN İKİ DEPREM (8 ARALIK): Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde saat 03.30 sıralarında 4.3, Serik ilçesinde ise saat 13.21'de 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre Serik merkezli deprem yerin 28.25 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Depremler çevre illerde de hissedilirken, Antalya Valiliği herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını açıkladı. Serik merkezli depremin dalma-batma zonu üzerinde meydana geldiğini belirten Akdeniz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. Nihat Dipova, "Dalma batma zonunda büyük depremler bekliyoruz. Oraya analiz ettiğimizde 7 büyüklüğüne kadar büyüklükler çıktı. Bu deprem de tekrar edeyim 5.2 ile sınırlı kalıyor. Biliyorsunuz 5.2 yüzeye yakın olduğu için tam fay üzerinde hasar yapabilir, küçük hasarlar yapabilir. Ancak Antalya şehir merkezini düşünürseniz epey bir mesafe var. O yüzden Antalya şehir merkezi için korkulacak bir durum yok" dedi.

5 GAZETECİYİ KAYBETTİK: Antalya basınında, 2025 yılı içerisinde gazeteciler Kubilay Eldemirci, Cengiz Savaşeri, Zeki Özer, Celal Vecel ve Nuri Erkal yaşamını yitirdi. Antalya'da 30 yılı aşkın süredir gazetecilik yapan Cengiz Savaşeri (75), kanser tedavisi gördüğü hastanede mart ayında yaşamını yitirdi. Antalya basın camiasının sevilen isimlerinden Kubilay Eldemirci, nisan ayında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Güler yüzüyle bilinen Eldemirci'nin ani ölümü, yakınlarını ve meslektaşlarını yasa boğdu. Pankreas kanseriyle mücadele eden 64 yaşındaki Celal Vecel ise mayıs ayında yaşamını şitirdi. Antalya'da hastalığı nedeniyle özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi gören Zeki Özer (67) de geçen haziran ayında vefat etti. Son olarak yine haziran ayında emekli TRT prodüktörü ve köşe yazarı Nuri Erkal, 82 yaşında yaşamını yitirdi.

Haber-kamera: ANTALYA,