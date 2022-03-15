2022 Cev Challenge Kupası: Halkbank 3 - Narbonne Volley: 0 - Haberler

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2022 Cev Challenge Kupası: Halkbank 3 - Narbonne Volley: 0

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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2022 Cev Challenge Kupası: Halkbank 3 - Narbonne Volley: 0

Voleybol Erkekler 2022 CEV Challenge Kupası'nın final maçında Halkbank, Narbonne Volley'i 3-0 mağlup etti.

Voleybol Erkekler 2022 CEV Challenge Kupası'nın final maçında Halkbank, Narbonne Volley'i 3-0 mağlup etti.

Voleybol Erkekler 2022 CEV Challenge Kupası'nın yarı final ilk maçında Halkbank, Fransız ekibi Narbonne Volley'i 3 - 0 mağlup etti. Halkbank, Fransız ekibi Narbonne karşısındaki rövanş maçını ise 22 Mart'ta Fransa'da oynayacak.

Salon: Başkent Spor

Hakemler: Fragkakis, Visan

Halkbank: Vigrass, Selçuk Keskin, Bruno, Oğuzhan Karasu, Hernandez, Oğuzhan Karasu (Caner Ergül, Volkan Döne, Aslan Ekşi, Efe Bayram)

Narbonne Volley: Ramos, Rodrigues, Silva de Araujo, Jouffroy, Uriarte, Bassereau (Gabin, Bouguerra, Durand, Duee, Zerba)

Setler: 25-20, 25-22, 25-23)

Süre: 27, 29, 35 (91 dk)

(Ahmet Furkan Gülap - Doğukan Gürel/İHA)

2022 Cev Challenge Kupası: Halkbank 3 - Narbonne Volley: 0

2022 Cev Challenge Kupası: Halkbank 3 - Narbonne Volley: 0

2022 Cev Challenge Kupası: Halkbank 3 - Narbonne Volley: 0

2022 Cev Challenge Kupası: Halkbank 3 - Narbonne Volley: 0

2022 Cev Challenge Kupası: Halkbank 3 - Narbonne Volley: 0

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Spor, Güncel, Haberler

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