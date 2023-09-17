19 Mayıs Mahallesi Muhtarlığı Ankara Keçiören'de Halk Şenliği Düzenledi: "İmamlar Camilerde Vaaz Vermeye Devam Etsinler, Önce Öğretmen Atayın"

Ankara Keçiören'de halk şenliği düzenleyen 19 Mayıs Mahallesi Muhtar Ali Gölpunar, "Laikliğe sahip çıkmak gerekiyor. Bugün ilkokula, ortaokula cami imamlarını atıyorlar. Onların yeri camilerdir. Atanamayan binlerce öğretmen var. Mesleğini yapamayan binlerce öğretmen var. İmamlar camide vaaz vermeye devam etsinler. Önce öğretmenleri atayın" dedi.

Ankara'nın Keçiören ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Muhtarlığı, mahalledeki yurttaşlarla dayanışma için halk şenliği düzenledi. Şenlikte, sanatçılar Ali Asker, Deniz Soluğan, Hasan Kulaksız, Gülseren Kılıç ve Özgür Güneş'in yanı sıra Kadın Dayanışma Atölyesi semah ekibi sahne aldı. Şenlikte konuşan 19 Mayıs Mahallesi Muhtarı Ali Gölpunar, şunları söyledi:

"Buradan çok uzaklara Gezi'de şehit düşenlere, Gezi için bu karanlık zindanlarda yatanlara selam olsun. Can Atalaylara, Mücella Yapıcılara selam olsun. Selam olsun laiklik için yola düşenlere. Bu ülkenin çimentosu, geleceği laikliktir. Laikliğe sahip çıkmamız gerekiyor. Laiklik, sadece din işlerinin devlet işlerinden ayrılması olarak görmek değil bugün ilkokula, ortaokula cami imamlarını atıyorlar. Onların yeri camilerdir. Atanamayan binlerce öğretmen var. Mesleğini yapamayan binlerce öğretmen var. İmamlar camide vaaz vermeye devam etsinler. Önce öğretmenleri atayın. Bu karanlık, karabasan düzende bize kutup yıldızı olan geçmişimizden geleceğimize iz sürdüğümüz Mahir'imiz, Deniz'imiz, İbo'muza selam olsun. Hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın, bu karanlığı sonsuz olarak görmesin. Bu karanlığı onlar yıktı, aydınlığı biz getireceğiz. Aydınlık, mücadele eden insanların elindedir. Sonuna kadar mücadele etmek zorundayız. Bu karanlık zorba düzen devam etmeyecek, omuz omuza yan yana durursak hiçbir güç bizi engelleyemez"