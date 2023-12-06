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19 Mayıs İlçesinde Gastronomi Turizmi Potansiyeli Toplantısı Gerçekleştirildi

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19 Mayıs ilçesinde, '19 Mayıs İlçesinin Gastronomi Turizmi Potansiyelinin Belirlenmesi, Kültür ve Kırsal Turizme Entegrasyonu' konulu toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda, Halk Eğitim Merkezinde görevli usta öğreticiler ile Engiz Kadın Kooperatifi (ENKA) tarafından hazırlanan yöresel lezzetlerin tadımları yapılarak, ilçenin gastronomi turizm potansiyeli hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.

19 Mayıs ilçesinde, "19 Mayıs İlçesinin Gastronomi Turizmi Potansiyelinin Belirlenmesi, Kültür ve Kırsal Turizme Entegrasyonu" konulu toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıda, Halk Eğitim Merkezinde görevli usta öğreticiler ile Engiz Kadın Kooperatifi (ENKA) tarafından hazırlanan yöresel lezzetlerin tadımları yapılarak, ilçenin gastronomi turizm potansiyeli hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.

Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, toplantının ardından yaptığı açıklamada, "Bu araştırmanın amacı kırsal ve kültür turizmi açısından zengin olan Samsun'un gastronomi turizmi potansiyelini yerel halkın bakış açısıyla ortaya çıkarmaktır. Bizler de 19 Mayıs ilçesi olarak üzerimize düşeni en iyi şekilde analiz etmek ve ortaya çıkartmak için kurduğumuz Engiz Kadın Kooperatifimiz ile Halk Eğitim Merkezimiz bünyesinde üretilen ve işlenen ürünlerden oluşan, özellikle Nebiyan fasulyesi, Nebiyan kestanesi, salep, Engiz ketesi, manda yoğurdu ve tıbbi aromatik bitkilerin ilçemiz ve ilimiz açısından önemini vurgulamak istiyoruz. Bu konudaki gerek coğrafi işaret gerekse marka tanıtımı konusunda çalışmalarımızı Ondokuzmayıs Yerel Eylem Grubumuz ile birlikte yürütüyoruz." dedi.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde gerçekleştirilen toplantıya, 19 Mayıs Kaymakamı İbrahim Civelek, Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, Belediye Başkan Topaloğlu ve kurum amirleri katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Gastronomi Kültür Belediye Turizm Güncel Haberler

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