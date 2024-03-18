AK Parti Mardin Milletvekili, İl Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkan adayı Çanakkale Zaferi'ni anma mesajı yayımladı

Ak Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, AK Parti İl Başkanı Vahap Alma, AK Parti Mardin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdullah Erin, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

AK Parti Mardin Milletvekili Kılıç mesajında, şunları kaydetti:

"Düşman kim olursa olsun asla ümidini kaybetmeden mücadele eden bir ecdadın günümüze kadar ulaştırdığı bu eşsiz zaferin hatıralarını asla unutmadığımız gibi, çocuklarımıza da okutmamız, anlatmamız gerekir. Bu vesileyle Çanakkale Zaferi'ni bizlere yaşatarak bu günlere kadar ulaştıran aziz ecdadımızı minnetle yad ediyorum."

AK Parti İl Başkanı Alma ise mesajında, tüm şehitlere rahmet diledi.

AK Parti Mardin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Erin de mesajında, "Cumhuriyete giden yolun en önemli yapı taşı olan Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü vesilesiyle canını ortaya koyan tüm aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle, minnetle yad ediyorum." ifadesini kullandı.