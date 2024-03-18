18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi Törenleri

Antalya, Muğla, Burdur ve Isparta'da, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Antalya'da Uncalı Mezarlığı Şehitliği'nde çelenk sunumuyla başlayan törende, Kur'an okundu, şehitler için dua edildi. Vali Hulusi Şahin, askeri erkan ve beraberindekiler, şehitlerin mezarlarına karanfil bıraktı.

Vali Şahin, burada yaptığı konuşmada, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ahirete irtihal eden kahraman gazileri ve bu topraklar için canını feda eden tüm şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını söyledi.

İstiklalin muhafızı, istikbalin nişanesi şehitlerin bu toprakları miras bıraktığını ifade eden Şahin, "Sizlerin sayesinde devletimiz payidar, bayrağımız hür, ezanımız gür. Hiç şüpheniz olmasın ki emanetiniz emin ellerdedir. Sizlerin inancınız, cesaretiniz, iradeniz ve mücadelenizden ilham alarak birlik beraberlik kardeşlik içerisinde vatanımıza sahip çıkacak Türkiye yüzyılının yarınlarını inşa ve ihya için çalışacağız." diye konuştu.

Muğla

Muğla'nın Menteşe ilçesindeki Şehitler Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve şehitler için saygı atışı yapıldı.

Törene, Vali İdris Akbıyık, CHP Muğla milletvekilleri Gizem Özcan, Cumhur Uzun, Süreyya Öneş Derici, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün katıldı.

Muğla Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Süleyman Taşkesen'in, konuşma yaptığı törende Anıt Şeref Defteri'ni imzalayan Vali Akbıyık, beraberindekilerle Muğla'daki şehitlikleri ziyaret ederek, dua etti.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Salonu'nda da anma programı gerçekleştirildi.

Burdur

Burdur'daki törende şehitlikteki anıta çelenk sunuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından saygı atışı yapıldı. Törende Gazi Himmet Can, "Ahmet'im Mehmet'im Kınalı Ali'm" adlı şiirini okudu.

Şehitlik Özel Defteri'ni imzalayan Vali Türker Öksüz, Anadolu topraklarına göz diken tüm dünya devletlerine karşı "Çanakkale Geçilmez" ismini tarihe altın harflerle yazdıran ecdadın asla unutulmayacağını söyledi.

Çanakkale Zaferi'nin, Türkiye Cumhuriyeti'nin ön sözü olduğunu belirten Öksüz, "Çanakkale, Türk milletinin topyekun ayağa kalktığı, vatan sevgisinin, şahadet ile imtihan olduğu diriliş ve yükseliş abidesidir." ifadesini kullandı.

Şehit kabirlerine karanfil bırakıldı, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi. Şehitlikteki törenin ardından Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Konferans ve Sergi Salonu'nda anma programı düzenlendi.

Isparta

Isparta Valisi Aydın Baruş ve beraberindekiler, şehitlikleri ziyaret ederek, çiçek bıraktı. Baruş, daha sonra, Türkiye Harp Malulü Şehit Dul ve Yetimler Derneği'ne geçerek, dernek üyeleriyle bir araya geldi.

Isparta Belediyesi Ticaret ve Kültür Merkezi'nde devam eden programda, Iyaş Selçuklu Ortaokulu öğrencileri ve öğretmenlerince hazırlanan "Bizim Çanakkale" temalı sunum yapıldı.