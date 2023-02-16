17 Ağustos'u yaşayan Kocaeli, deprem bölgesi için seferber oldu; ekipler 82 kişiyi kurtardı

17 AĞUSTOS 1999 depremini yaşayan Kocaeli'de belediyeler, Afad, sivil toplum kuruluşları ve bölge halkı seferber oldu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, enkaz altından 82 kişiyi kurtarırken, ambulanslarıyla yaralıları çevre illerdeki hastanelere sevk etti. Binlerce kişiye sıcak yemek dağıtılırken, çadır kent ve 54 yataklı sahra hastanesi için çalışmalar sürüyor.

17 Ağustos 1999 depreminde binlerce insanın öldüğü ve yıkımların yaşandığı Kocaeli'de yaşayanlar, Kahramanmaraş depreminin ardından seferber oldu. Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri, depremin ardından tüm imkanlarıyla deprem bölgesinde yer aldı. Bölgeye ilk anda kurtarma çalışmaları için itfaiye ve sağlık ekipleri, ambulanslar ve iş makineleri gönderildi. Sivil toplum kuruluşlarına bağlı arama kurtarma ekipleri de bölgeye gitti. İzmit'te eski alışveriş merkezi de AFAD Ayni Yardım Toplama Merkezi'ne dönüştürüldü. 17 Ağustos depremini yaşayanlar, yardımları merkeze getirdi. Yardımların kolilere konulması ve ayrılması için de binlerce kişi gönüllü olarak çalıştı.