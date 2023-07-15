15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Şehitlikler Ziyaret Edildi

Erzurum, Ardahan, Tunceli, Erzincan, Kars ve Ağrı'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla vatandaşlar ve protokoldekiler şehitlikleri ziyaret edip dua etti.

Erzurum, Ardahan, Tunceli, Erzincan, Kars ve Ağrı'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla vatandaşlar ve protokoldekiler şehitlikleri ziyaret edip dua etti.

Erzurum'da Valilik koordinesinde Asri Mezarlık'taki 15 Temmuz ve Polis şehitlikleri ile Karskapı Şehitliği ziyaret edildi. Şehitliklerde İl Müftüsü Rüstem Can tarafından dualar okundu, mezarlara karanfil bırakıldı.

Programa, Vali Okay Memiş, AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz, 9. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Fedai Ünsal, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Metin Düz, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer, İl Jandarma Komutanı Albay İlker Şimşek, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, MHP İl Başkanı Adem Yurdagül, kurum müdürleri, gaziler ve şehit yakınları katıldı.

Program çerçevesinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlileri de gazi ve şehit ailelerine ziyarette bulundu.

Etkinlikler kapsamında öğle namazı öncesinde şehitler için Mevlid-i Şerif okundu, hatim duası yapıldı.

Ardahan

Ardahan'da ise il protokolü ve vatandaşlar, Halil Efendi Mahallesi'ndeki Ardahan Şehitliği'ni ziyaret etti. Burada şehitler için dua edildi, şehit mezarlarına karanfil bırakıldı.

Programa, Vali Hüseyin Öner, 25. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Berat Acar, Belediye Başkanı Faruk Demir, terör gazisi eski Bingöl Emniyet Müdürü Atalay Ürker, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Tunceli

Tunceli'de de Vali Mehmet Ali Özkan'ın katılımıyla kentteki şehit mezarları ziyaret edildi. Ziyarette şehitler için dua edilip mezarlarına karanfil bırakıldı.

Vali Özkan, daha sonra şehit aileleri ve gazilerle evlerinde görüştü.

Kars

Kars'taki etkinliklerde ise Atatürk Anıtı'na Vali ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz ve 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Hakan Tunç tarafından çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Kars Şehitliği'ni ziyaret eden protokol üyeleri ve vatandaşlar, şehitliği ziyaret ederek, dualar okudu, mezarlara karanfil bıraktı.

Fethiye Camisi yanındaki Millet Bahçesi'nde oluşturulan 15 Temmuz Hatıra Ormanı'nda fidan dikimi gerçekleştiren protokol üyeleri, daha sonra Kars Kalesi önündeki fotoğraf sergisinin açılışını yaptı.

Erzincan

Erzincan'da Garnizon Şehitliği'ni ziyaret eden il protokolü, dua edip kabirlere karanfil bıraktı.

Vali Mehmet Makas, vatanı ve mukaddesatı uğruna canını ortaya koyanlar oldukça darbe ve bu tür hain girişimlerin kendilerini yollarından alıkoyamayacağını ifade ederek, "Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı'nda bir devletin asıl gücünün tankı, topu, tüfeği değil 'Ya istiklal ya ölüm' diyerek cephelere koşan imanlı ve inançlı insanların olduğunu tüm dünyaya gösteren aziz milletimiz, 15 Temmuz gecesi de tanklara, tüfeklere, helikopter ve uçaklardan atılan mermilere göğsünü siper ederek, hürriyetinden, bağımsızlığından, birlik ve beraberliğinden ödün vermeyeceğini bir kez daha göstermiştir." diye konuştu.

Programa Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, 59. Topçu Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kasa, Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Muharip Gaziler Derneği Başkanı Sabri Taş, Şehit Aileleri Derneği Başkanı Abdulkadir Zengin, kurum müdürleri ve şehit yakınları katıldı.

Ağrı

Ağrı'da Ulu Camii'nde düzenlenen Mevlid-i Şerif programının ardından Vali Vekili Bülent Şimşek, Vali Yardımcısı Yusuf Beran Vuran, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüsamettin Erol, İl Emniyet Müdürü Hasan Aydın, AK Parti İl Başkanı Orhan Güngör, MHP İl Başkanı Selahattin Aktaş ve beraberindekiler, şehitliği ziyaret etti.

Burada dua eden il protokolü ve katılımcılar şehitlerin mezarına karanfil bıraktı.