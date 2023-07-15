15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri yapıldı

Sinop, Tokat, Çorum, Kastamonu ve Amasya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Sinop, Tokat, Çorum, Kastamonu ve Amasya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Sinop Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından mehter takımı, marşlar seslendirdi.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin sunulduğu programda, Sinop Müftüsü Mustafa Düzgüney dua etti.

Vali Erol Karaömeroğlu, burada yaptığı konuşmada, devletin varlığını, milletin birliğini, beraberliğini ve egemenliğini hedef alan 15 Temmuz hain FETÖ darbe girişiminin tarih boyunca yaşadıkları en büyük ihanetlerden biri olduğunu söyledi.

Türk milletinin geçmişte olduğu gibi 15 Temmuz darbe girişimi sırasında da olağanüstü mücadele örneği ortaya koyduğunu vurgulayan Karaömeroğlu, şöyle konuştu:

"15 Temmuz, bir milletin asıl gücünün tankı, topu, tüfeği değil, imanlı ve inançlı evlatları olduğunun bir kez daha tescillendiği, bundan böyle hiçbir gücün milleti, iradesini ve demokrasiyi rehin veya teslim alamayacağının, hukuk dışı yol ve yöntemlerle iktidar değişikliği yapamayacağının dosta ve düşmana öğretildiği gündür. Devletimizin tüm kurumları, güvenlik güçleri ve asil milletimizin dua ve destekleriyle, ülkemizin bekasına, birliğine, huzuruna ve geleceğine kasteden tüm hain odaklara ve bölücü terör örgütlerine karşı verdiğimiz mücadeleden asla taviz verilmeyecektir. Milletimizin verdiği büyük kahramanlık destanı ise asla unutulmayacak ve daima yaşatılacaktır."

Programda vatandaşlar da ellerindeki Türk bayraklarıyla marşlara eşlik etti.

Tokat

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende konuşan Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, 15 Temmuz'da şehit olanlara rahmet dileyerek, "Tarihimizin hiçbir döneminde yaşanmayan çok acı olayı birlikte yaşadık. Önceki darbelerden çok farklı. Maalesef sadece Türk Silahlı Kuvvetlerine sızmamışlar, ülkemizin her hücresine, zerresine, aile bağlarına sızmış yapıyla mücadele etmek zorunda kaldık." diye konuştu.

Programda AK Parti Tokat Milletvekilleri Mustafa Arslan ve Cüneyt Aldemir ile Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu da konuşma yaptı.

Çorum

Çorum'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Kadeş Barış Meydanı'nda tören yapıldı.

Çorum Belediyesi Mehteran Takımı'nın gösterisiyle başlayan etkinlikte, Kur'an tilavetinin ardından İl Müftüsü Muharrem Biçer tarafından şehitlerin ruhları için dua edildi.

Vali Mustafa Çiftçi, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'da Türk milletinin asla esaret altına alınamayacağının tüm dünyaya bir kez daha gösterildiğini söyledi. Çiftçi, Türk milletinin benzer şekilde karanlık günler, geceler yaşamamasını diledi.

AK Parti Çorum milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Murat Günay ve MHP İl Başkanı Agah Karapıçak da konuşmalarında, darbe girişimlerinin tekrar yaşanmaması temennisinde bulundu.

Törende konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ekrana getirildi.

Törende ayrıca il genelinde düzenlenen 15 Temmuz temalı yarışmalarda dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Törene Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Uzunoğlu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ve vatandaşlar katıldı.

Kastamonu

Kastamonu'da Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikler, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti.

Kastamonu Valisi Avni Çakır, konuşmasında, Türk milletinin, bağımsızlığına kasteden dahili ve harici hiçbir girişime teslim olmayacağını söyledi.

Kurtuluş Savaşı ruhuyla hareket edildiğini anlatan Çakır, "Ülkemizin büyük mücadeleler sonucu elde ettiği kazanımlarını ne pahasına olursa olsun koruyacağını içeride ve dışarıda tüm düşmanlara gösterdiğimiz gündür bugün. Kurtuluş Savaşı ruhuyla hareket eden aziz milletimizin ve kahraman güvenlik güçlerimizin ihanet şebekesi karşısında gösterdiği onurlu duruşu sonucunda elde edilen bir demokrasi zaferidir bugün. Türlü oyunlarla kılık değiştirerek karşısına çıkan hain FETÖ terör örgütüne ve onun dış destekçilerine ders verildiği gündür bugün." dedi.

Vali Çakır, 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla sokaklarda bir ve beraber olarak vatan uğruna destan yazanların Türkiye Yüzyılı'nın kahramanları olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından İl Müftülüğü İlahi Grubu tarafından ilahiler okundu. Olukbaşı mevkisinden başlayıp Cumhuriyet Meydanı'nda sona eren "Sancak Koşusu"na katılanlara katılım belgeleri de verildi.

Programa AK Parti Kastamonu Milletvekilleri Halil Uluay ve Serap Ekmekci, Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, 15 Temmuz gazisi Onur Örnek ile vatandaşlar katıldı.

??????

Amasya

Etkinlikler kapsamında Amasya'da bayrak koşusu yapıldı, demokrasi nöbeti tutuldu.

İstasyon Köprüsü'nden başlayan koşu, Yavuz Selim Meydanı'nda son buldu.

Türk bayrağı elden ele Yavuz Selim Meydanı'na kadar taşınarak Amasya Vali Vekili Bekir Sıtkı Dağ'a teslim edildi.

Ardından 15 Temmuz darbe girişiminin 7. yıl dönümünde meydanda demokrasi nöbeti tutuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda sinevizyon gösterimi sunuldu, Kur'an-ı Kerim okundu.

Programa AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Fatih Ören, Belediye Başkanı Bayram Çelik ile kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.