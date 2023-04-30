138 KAÇAK GÖÇMEN SINIR DIŞI EDİLDİ

İSTANBUL'da yakalanan 138 Afganistan uyruklu kaçak göçmen sınır dışı edildi. 2023 yılının Ocak ayından itibaren sınır dışı edilen tüm yabancı uyruklu kaçak göçmen sayısı 33 bin 879'a ulaştı. Düzensiz göçle mücadeleye yönelik sınırlarda artırılan güvenlik önlemlerinin yanı sıra Türkiye'ye yasa dışı yollarla girenlerin yakalanmasına ilişkin kolluk birimlerinin denetimleri sürüyor. Yakalanan kaçak göçmenler özel ve tarifeli uçuşlarla sınır dışı ediliyor. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı'ndan alınan bilgilere göre, Ocak ayından bugüne kadar İstanbul'dan Afganistan'a 21'inci charter seferi düzenlendi. İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı Binkılıç Geri Gönderme Merkezi'nde idari gözetim altında tutulan ve İstanbul Havalimanı'na getirilen Afganistan uyruklu 138 kaçak göçmen, saat 14.00'te Afganistan Hava Yolları'na ait uçakla ülkelerine gönderildi. Böylece bu yıl Afganistan'a düzenlenen charter seferlerle 11 bin 124 kaçak göçmen ülkesine gönderildi. 17 BİN 687 DÜZENSİZ GÖÇMENİN SINIR DIŞI İŞMELERİ SÜRÜYOR İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı'ndan ekipleri Ocak ayından itibaren sınır dışı edilen tüm kaçak göçmen sayısı ise, 33 bin 879'a ulaştı. Toplam 17 bin 687 kaçak göçmenin sınır dışı işlemleri sürüyor. Sınırlarda alınan güvenlik önlemleri sayesinde 2023 başından bu yana 74 bin 981 kaçak göçmenin ülkeye girişi engellendi. Kaçak göçmenlerin ve organizatörlerin tespit ve deşifresine yönelik yoğunlaştırılan çalışmalar sayesinde de 34 bin 986 kaçak göçmen yakalandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel