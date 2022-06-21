1. Murat'ın Kosova'daki türbedarının Bursa hayali gerçek oldu - Haberler

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1. Murat'ın Kosova'daki türbedarının Bursa hayali gerçek oldu

AA - Behlül Çetinkaya - Güncel
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1. Murat'ın Kosova'daki türbedarının Bursa hayali gerçek oldu

Kosova Savaşı'nda şehit olan Osmanlı padişahı 1. Murat Hüdavendigar'ın Kosova'daki iç organlarının gömülü olduğu türbesinin 22 yıllık türbedarı Saniye Türbedar'ın, Sultan Murat'ın Bursa'daki türbesini ziyaret etme hayalini Dışişleri Bakanlığı gerçekleştirdi.

Kosova Savaşı'nda şehit olan Osmanlı padişahı 1. Murat Hüdavendigar'ın Kosova'daki iç organlarının gömülü olduğu türbesinin 22 yıllık türbedarı Saniye Türbedar'ın, Sultan Murat'ın Bursa'daki türbesini ziyaret etme hayalini Dışişleri Bakanlığı gerçekleştirdi.

Eşinin 2000 yılında ölümüyle türbedarlık vazifesini devralan 72 yaşındaki Türbedar, Sultan Murat'ın Bursa'daki kabrini ziyaret etme hayalinden 23 Nisan'da ülkeyi ve türbeyi ziyaret eden Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran'a bahsetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu pek çok davetliyi türbede ağırlayan Türbedar'ın, Bursa'yı ziyaret edemediğini öğrenen Kıran, Türbedar'ın Bursa'yı da kapsayan bir program kapsamında Türkiye'ye davet edilmesi talimatını verdi.

Türbedar, türbe mihmandarı Zekeriya Hocalar ve annesi Fitnet Hocalar, Kosova Savaşı'nın 633. yılı kapsamında Bursa Osmangazi Belediyesince düzenlenen Sultan 1. Murat Hüdavendigar'ı Anma Töreni kapsamında Türkiye'ye geldi.

Ankara'ya da davet edilen Türbedar ve beraberindekiler, Kıran'ın yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Üyesi İsmail Kurul, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Serkan Kayalar ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı (YTB) Abdullah Eren'le bir araya gelecek.

Anıtkabir'i de ziyaret edecek Sultan Murat'ın türbedarı ve mihmandarı, TBMM Türkiye-Kosova Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık ile AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen'in de TBMM'de misafiri olacak.

Türbedar ve beraberindekiler, İstanbul'da aralarında Ayasofya, Sultanahmet camileri ile Topkapı ve Dolmabahçe saraylarını da ziyaret edecek.

AA / Behlül Çetinkaya - Güncel

Murat Hüdavendigar Sultan Murat Kosova Bursa Güncel Haberler

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