Gümüşün fiyatı 19 dolar ile 10 ayın zirvesinde Gümüşün ons fiyatı 19 dolar ile geçen Eylül ayından bu yana en yüksek düzeye tırmandı.

Gümüşün ons fiyatı 19 dolar ile geçen Eylül ayından bu yana en yüksek düzeye tırmandı. Altından sonra gümüşün fiyatı da, Covid-19 vaka sayılarında hızlı artışın etkisiyle, hisse senedi borsalarından çıkan yatırımcıların alımlarıyla hızla yükseldi.

Gümüşteki hızlı tırmanış, altın fiyatlarının, Covid-19 krizine bağlı güvenli liman talebinin desteğiyle, 2011 yılından bu yana ilk kez ons başına 1,800 doları aşmasının ardından yaşandı.

Spot gümüş fiyatları 19 doları gördükten sonra yüzde 1.41 artışla 18.98 dolar düzeyinde hareket ediyor. Altın fiyatları da yüzde 0.31 artışla 1,814.81 dolara yükseldi.İç piyasada ise, gümüşün gram fiyatı dünkü 4.12 lira düeyinden 4.20 liraya kadar yükselirken, gram altın 400 lira, çeyrek altın 657 lira, Cumhuriyet altını da 2,615 liradan satılıyor.Analistlere göre, küresel piyasalarda yatırımcıların güvenli liman arayışlarını artıran, Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) Covid-19 pandemisinde tepe noktasının henüz görülmediğine ilişkin açıklaması etkili oldu. ABD'de, salgının başlamasından bu yana günlük Covid-19 pozitif çıkanlar ilk kez 60 bin kişiyi aştı.

Kaynak: DHA