Gümüşhane'de İtfaiye teşkilatının kuruluşu kutlanıyor - Haberler
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Gümüşhane'de İtfaiye teşkilatının kuruluşu kutlanıyor

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Gümüşhane'de İtfaiye teşkilatının kuruluşu kutlanıyor

Gümüşhane Belediyesi İtfaiye ekipleri İtfaiye teşkilatının 307.kuruluş yıldönümünde Türk bayraklarıyla süsledikleri itfaiye araçlarıyla konvoy düzenledi.

GÜMÜŞHANE (İHA) - Gümüşhane Belediyesi İtfaiye ekipleri İtfaiye teşkilatının 307.kuruluş yıldönümünde Türk bayraklarıyla süsledikleri itfaiye araçlarıyla konvoy düzenledi.

Gümüşhane Belediyesi İtfaiye ekipleri 25 Eylül - 1 Ekim tarihleri arasında kutlanan İtfaiye Haftası kapsamında Eskibağlar Mahallesinde bulunan yeni İtfaiye binasından Türk bayraklı araçlarla çıkış yaparak sirenlerle birlikte Cumhuriyet Caddesinden kent merkezine girdi ve buradan da Karşıyaka kavşağından tekrar geri döndü.

Gümüşhane Belediyesi İtfaiye Müdürü Nusret Aslan, en son teknolojiyle donatılmış modern binalarında 5'i 112 çağrı merkezinde çalışan olmak üzere toplam 30 itfaiye eri ve 6 itfaiye aracıyla 7 gün 24 saat esasıyla vatandaşların hizmetinde olduklarını söyledi.

İtfaiyecilerin her türlü koşulda 7 gün 24 saat esasına göre önemli bir görevi yerine getirerek yangın bölgelerinde canları pahasına mücadele ettiğini kaydeden Aslan, "İtfaiyecilik bilgi, tecrübe, cesaret ve özveri isteyen mesleklerin başında gelir. Ekiplerimiz gerek yangınlarda gerek kazalarda gerekse kurtarma çalışmalarında vatandaşın can ve mal güvenliğini koruma görevini her türlü koşulda yerine getirirken düşündükleri tek şey hayat kurtarmak ve söndürmektir. Bu vesileyle tüm teşkilatımızın İtfaiye Haftasını bir kez daha kutluyorum" dedi. - GÜMÜŞHANE

Gümüşhane'de İtfaiye teşkilatının kuruluşu kutlanıyor

Gümüşhane'de İtfaiye teşkilatının kuruluşu kutlanıyor

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Haber: Gümüşhane'de İtfaiye teşkilatının kuruluşu kutlanıyor - Haberler
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