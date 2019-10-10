Gümüşhane'de İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı

10.10.2019 16:52

Gümüşhane'de 2019 yılının son İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı.

Valilik Toplantı Salonu'ndaki toplantıda konuşan Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, kentte 2019 yılında kamu kuruluşlarının 7 milyar 503 milyon 534 bin lira proje tutarlı işi bulunduğunu, dönem sonu harcamalarının ise 727 milyon 904 bin lira olduğunu söyledi.

Kuruluşlar bazında en fazla yatırım harcamasının 636 milyon 21 bin lira ile Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildiğini belirten Taşbilek, sektörler bazında en fazla yatırım harcamasının da 645 milyon 226 bin lira ile ulaştırma ve haberleşme sektöründe gerçekleştirildiğini ifade etti.

Taşbilek, il genelinde yürütülen toplam 199 projeden 33'ünün tamamlandığı, 113'ünün devam ettiği ve 11 projeye henüz başlanılamadığını aktararak, "Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) tarafından 12 projeye 3 milyon 831 bin 842 lira tutarında destek sağlandı. KÖYDES kapsamında da 25 milyon 26 bin liralık ödenekle çalışmalarımız devam etmektedir." diye konuştu.

Vali Taşbilek'in ardından toplantıya katılan kurum ve kuruluşların il ve bölge müdürleri, kentte planlanan ve süren çalışmalarla ilgili katılımcılara sunum yaptı.

Kaynak: AA