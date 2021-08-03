Gümüşdere Ihlamur Vadisi'nde detaylı temizlik çalışmalarını sürdürüyor
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Gümüşdere Ihlamur Vadisi'nde detaylı temizlik çalışmalarını sürdürüyor

Gümüşdere Ihlamur Vadisi'nde detaylı temizlik çalışmalarını sürdürüyor
Bültenler - Haberler | Güncel

Keçiören Belediyesi ekiplerinin yaptıkları çalışmayla Gümüşdere atıklardan arındırılırken dereden toplanan plastik, kâğıt gibi materyaller geri dönüşüm tesislerine götürülerek ekonomiye katkı sağlanıyor.

Dere yatağının temizlenerek suyun daha berrak görünüme kavuşması için rutin olarak temizlik yapıldığını belirten Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Dere yatağındaki birikintileri düzenli olarak temizleyerek Gümüşdere'nin her iki yakasında vatandaşımıza daha sağlıklı ve daha doğal bir ortam sunuyoruz. Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla Atatürk Botanik Bahçemizde ve Gümüşdere boyunca inşa ettiğimiz parklarımızda aileleriyle birlikte vakit geçirebilirler." dedi.

GÜMÜŞDERE ATIKLARDAN ARINDIDerede sürdürülen temizliğin ardından ilaçlama çalışmalarıyla da sıcak havalarda oluşabilecek sinek ve sivrisineklere karşı önlem alınıyor.

Doğada geri dönüşümü zor olan maddelerin toprağı ve akarsuları kirlettiğine dikkati çeken Başkan Altınok, "Gümüşderemiz atıklarından arındırılıyor, ancak bu kirliliği önlemek için hepimize büyük sorumluluk düşüyor. Bizler vatandaşlarımıza daha sağlıklı bir ortam sağlamak için bu tür sosyal rehabilitasyon ve toplu kullanım alanlarının temizliği için özel hassasiyet gösteriyoruz. Ama aynı sahiplenmeyi ve titizliği vatandaşlarımızdan da bekliyoruz. Bu güzellikleri ve değerleri birlikte koruyalım. Çalışmalarımızın ana prensibi vatandaşlarımıza hizmetkâr olmak ve Keçiören'e değer katmaktır. Keçiören'in her anlamda daha ileride olması ve vatandaşlarımızın refah düzeyinin artması için hizmetkâr olmaya devam edeceğiz. Bizler makamda oturmaya değil hizmetkâr olmaya geldik." ifadelerini kullandı.?

Kaynak: Bültenler

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