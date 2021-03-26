Gülperi Otel Narman'a yakışmış
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Gülperi Otel Narman'a yakışmış

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Gülperi Otel Narman'a yakışmış

Bir takım temaslarda bulunmak üzere Erzurum'a gelen İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Türk Dünyası ve Yurt Dışı Türkler Başkanı İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu Narman'da yapılan Gülperi Oteli ziyaret etti.

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Bir takım temaslarda bulunmak üzere Erzurum'a gelen İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Türk Dünyası ve Yurt Dışı Türkler Başkanı İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu Narman'da yapılan Gülperi Oteli ziyaret etti.

İşletme Sahibi Ahmet İşleyenden Otel hakkında bilgiler alan İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu Gülperi Otel Bölge halkına çok güzel bir hizmet olduğunu belirti.

İşletme sahibi olan üç dönem Narman Belediye başkanlığı yapan eski Başkan Yücel Ahmet İşleyen ile bir süre sohbet eden Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, "Yeniden siyaset düşünürsen sizide iyi parti saflarında görmekten onur duyarım" dedi. Eski Başkan Yücel Ahmet İşleyen ise şu an siyaset düşünmediğini belirterek, "Siyaset uzun soluklu bir yarıştır geleceğin bizlere neler getireceğini bilemiyoruz. Hakkımızda hayırlısı olsun" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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