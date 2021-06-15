GÜLNAR'DA 4 ÇINAR AĞACI TESCİLLENDİ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

GÜLNAR'DA 4 ÇINAR AĞACI TESCİLLENDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MERSİN'in Gülnar ilçesinde yaşları 200 ile 720 arasında değişen 4 çınar ağacı anıt ağaç olarak işaretlendi.

MERSİN'in Gülnar ilçesinde yaşları 200 ile 720 arasında değişen 4 çınar ağacı anıt ağaç olarak işaretlendi.

Dünya Çevre Günü dolayısıyla gerçekleştirilen törene İlçe Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hüseyin Özgür Yalçın, Gülnar Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar, Mersin Tabiat Varlıklarını Koruma Şube Müdürü Zübeyir Güvel, mahalle muhtarı Hakan Çelik ve vatandaşlar katıldı.

Çınar ağaçları, Doğu Akdeniz Ormancılık ve Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nün incelemesiyle tespit edilerek anıt ağaç olarak tescil edildi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Yalçın, 'Anıt ağacımız 720 yıllık. Bunlar geçmişten gelecek nesillere köprü vazifesi gören anıt niteliğindeki ağaçlardır. Bu ağaçlarımız, bakanlığımıza müracaat edilerek bakanlığımızın onayından sonra tescil edildi. İnşallah gelecek nesillere aktarmak için korumaya devam edeceğiz" dedi.

Gülnar Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı ve Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar da ağaçların tescil edilmesinden dolayı yetkililere teşekkür etti.

GÜLNAR'DA 4 ÇINAR AĞACI TESCİLLENDİ
GÜLNAR'DA 4 ÇINAR AĞACI TESCİLLENDİ
GÜLNAR'DA 4 ÇINAR AĞACI TESCİLLENDİ
GÜLNAR'DA 4 ÇINAR AĞACI TESCİLLENDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

YOL VE TARIM ARAZİSİ ÜZERİNDE 1 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA YARIK OLUŞTU
YOL VE TARIM ARAZİSİ ÜZERİNDE 1 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA YARIK OLUŞTU
Kayseri'de doktora saldıran adamın istediği ilacı yazdıramadığı için saldırdığı ortaya çıktı
Kayseri'de doktora saldıran adamın istediği ilacı yazdıramadığı için saldırdığı ortaya çıktı
Son dakika... ANKARA'DA SELE KAPILAN 64 KOYUN TELEF OLDU
Son dakika... ANKARA'DA SELE KAPILAN 64 KOYUN TELEF OLDU
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Muharrem İnce Fahrettin Altun Adil Karaismailoğlu
Magazin Emel Sayın Hande Ataizi Funda Eryiğit Kerimcan Durmaz
Spor Ali Koç Şenol Güneş Mustafa Cengiz Servet Yardımcı Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
GÜLNAR'DA 4 ÇINAR AĞACI TESCİLLENDİ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.6.2021 14:52:30. #1.14#

title