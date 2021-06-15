GÜLNAR'DA 4 ÇINAR AĞACI TESCİLLENDİ

MERSİN'in Gülnar ilçesinde yaşları 200 ile 720 arasında değişen 4 çınar ağacı anıt ağaç olarak işaretlendi.

MERSİN'in Gülnar ilçesinde yaşları 200 ile 720 arasında değişen 4 çınar ağacı anıt ağaç olarak işaretlendi.

Dünya Çevre Günü dolayısıyla gerçekleştirilen törene İlçe Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hüseyin Özgür Yalçın, Gülnar Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar, Mersin Tabiat Varlıklarını Koruma Şube Müdürü Zübeyir Güvel, mahalle muhtarı Hakan Çelik ve vatandaşlar katıldı.

Çınar ağaçları, Doğu Akdeniz Ormancılık ve Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nün incelemesiyle tespit edilerek anıt ağaç olarak tescil edildi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Yalçın, 'Anıt ağacımız 720 yıllık. Bunlar geçmişten gelecek nesillere köprü vazifesi gören anıt niteliğindeki ağaçlardır. Bu ağaçlarımız, bakanlığımıza müracaat edilerek bakanlığımızın onayından sonra tescil edildi. İnşallah gelecek nesillere aktarmak için korumaya devam edeceğiz" dedi.

Gülnar Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı ve Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar da ağaçların tescil edilmesinden dolayı yetkililere teşekkür etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı