Gto Girişimcilikte Farkındalık Yaratacak

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) ile İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) arasında "Girişimcilik Ekosistemi Stratejisinin Geliştirilmesine Yönelik Fizibilite Çalışması Projesi" işbirliği protokolü imzalandı.

GTO'dan yapılan açıklamaya göre, Gaziantep'te ve bölgede girişimcilik ekosistemi altyapısını kurmanın ve girişimcilikte farkındalık yaratmanın ilk adımı atıldı.

Protokol GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, İKA Genel Sekreteri Dr. Burhan Akyılmaz tarafından imzalandı.

Törende konuşan Yıldırım, projeyle girişimci bir kent olan Gaziantep'in girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesine katkı sağlamanın hedeflendiğini belirterek "Gaziantep'in girişimcilik ekosistemi potansiyelini tespit ederek bu potansiyeli geliştirme ve destekleme yollarını araştırarak sonunda bölge dinamiklerine uygun bir model çerçevesinde uygulanabilecek yönetişim yapısını belirleyecek kapsamlı bir fizibilite çalışması ortaya çıkarmak projenin genel amacıdır." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, fizibilite çalışmasının tamamlanmasının ardından projede yatırım ve uygulama aşamasına geçileceğini vurguladı.