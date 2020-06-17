GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı Açıklaması
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GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı Açıklaması

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, işsizlik sigortası fonu katkı payının artırılmasının, (COVİD-19) salgınının yaralarının sarılmaya çalışıldığı bir dönemde iş dünyasını olumsuz etkileyeceğini söyledi.

GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı Açıklaması
17.06.2020 17:23 | Son Güncelleme: 17.06.2020 17:26

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, işsizlik sigortası fonu katkı payının artırılmasının, (COVİD-19) salgınının yaralarının sarılmaya çalışıldığı bir dönemde iş dünyasını olumsuz etkileyeceğini söyledi.

İşsizlik Sigortası Fonu için yapılan kesintilerde artışa gidilmesi yönünde hazırlıkların yapıldığına dair ulusal medyada yer alan haberlerin iş çevresini kaygılandırdığını vurgulayan Akıncı, "Salgın sürecinin ekonomiye olan etkilerinin minimize edilmeye çalışıldığı ve teşvik destekleri süresinin uzatılmasının talep edildiği bir süreçte, iş gücüne ek maliyetler getirecek olan işsizlik sigortası fonu işveren primlerinin artırılması istihdamın korunması çabalarına zarar verecektir 'dedi.

İş dünyasının şu an için bu artışa hazır olmadığına dikkat çeken Akıncı, "Gerek işveren ve gerekse de işçi açısından son derece zorlu geçen bir dönemi geride bırakıyoruz. Devletimizin sağladığı destekler ve İşsizlik Sigortası Fonu'nun bu süreçte iyi kullanılmasıyla normalleşme sürecine ilk adımlar atıldı. Böylesi bir zaman diliminde desteklerin en azından yıl sonuna kadar sürmesi yönünde beklentiler oluşmuşken, işsizlik sigortası fonu işveren primlerinin yüzde 3'ten yüzde 6'ya yükseltilmesine yönelik söylentileri kaygıyla karşılıyoruz. Bilindiği gibi ülkemizde fon payının tamamı işveren tarafından karşılanıyor, bu durum maalesef işgücü maliyetlerini daha da artırarak işverene ek külfetler getirecektir. Bu nedenle hükumetimizden iş dünyası olarak bu yönde alınabilecek bir kararın tekrar gözden geçirilmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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