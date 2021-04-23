Göztepe, Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam etti
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Göztepe, Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam etti

Göztepe, Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam etti
Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Spor

Süper Lig'in 38. haftasında 28 Nisan Çarşamba günü Trabzonspor'u konuk edecek Göztepe, bu karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Süper Lig'in 38. haftasında 28 Nisan Çarşamba günü Trabzonspor'u konuk edecek Göztepe, bu karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Ligde 37. haftayı maç yapmadan geçecek Göztepeli futbolcular, Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde çalıştı. Isınmanın ardından pas çalışması ile devam eden antrenman, dar alanda oyun çalışması ile tamamlandı.

Göztepe'de sakatlıkları bulunan Marko Mihojevic, Dzenan Burekovic ve Atınç Nukan antrenmanda yer almadı.

Göztepeli futbolcular ve teknik heyet idmandan önce Türk bayrağı açarak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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