Göztepe hasret kaldı
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Göztepe hasret kaldı

09.11.2020 11:06 | Son Güncelleme: 09.11.2020 11:11
Göztepe hasret kaldı

SÜPER Lig'de sezonun ilk maçında Yukatel Denizlispor'u 5 golle yenen Göztepe, galibiyete hasret kaldığı son 6 maçta ise toplam 6 gol atabildi.

SÜPER Lig'de sezonun ilk maçında Yukatel Denizlispor'u 5 golle yenen Göztepe, galibiyete hasret kaldığı son 6 maçta ise toplam 6 gol atabildi. Yeni sezona 5-1'lik Denizli zaferiyle başlayıp sükse yapan sarı-kırmızılılar ardından tutuk kaldı. Bu maçın ardından 2-2 biten Gaziantep FK ve 3-2 mağlup olduğu Fenerbahçe sınavlarında 2'şer gol bulan Göz-Göz, 1-1 sona eren maçlarda Yeni Malatyaspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la yenişemedi. İzmir temsilcisi golsüz sona eren Medipol Başakşehir ve Kasımpaşa deplasmanlarında skor üretemedi.

Milli maçlar nedeniyle ligde sezona verilen 1 haftalık aradan sonra 2 puanla son sıradaki Ankaragücü'nü çıkış yakalamak için ağırlayacak Göztepe, bu periyotta yara sarmayı hedefliyor. Sarı-kırmızılı ekipte maç yapılmadan geçilecek 15 günlük periyotta sakatlıkları nedeniyle bu sezon formalarına hasret kalan Alpaslan'ın da takıma dönmeleri planlanıyor. Napoleoni bu sezon şimdiye kadar hiç forma giyemezken, Alpaslan ise 3 Ekim'de oynanan Başakşehir maçının ardından 1 aydan uzun süredir sahalara dönemedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergin KARATAŞ

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