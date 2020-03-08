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Başakşehir, Avrupa, Spor

Göztepe'de moraller çöktü

Süper Lig'de Medipol Başakşehir'e 3-0 kaybeden Göztepe, son 3 maçında sadece 1 puan alıp Avrupa yolunda ağır darbe yedi.

08.03.2020 13:37 | Son Güncelleme: 08.03.2020 13:37
Göztepe'de moraller çöktü

Süper Lig'de Medipol Başakşehir'e 3-0 kaybeden Göztepe, son 3 maçında sadece 1 puan alıp Avrupa yolunda ağır darbe yedi.

Yeni evi Gürsel Aksel Stadı'nda da ilk yenilgisini alan sarı-kırmızılılar oynadığı kötü futbolla taraftarını üzdü. Son olarak 22'nci haftada İttifak Holding Konyaspor deplasmanından 3-1'lik galibiyetle dönen Göztepe, Gaziantep Futbol Kulübü ile 1-1 berabere kalıp, Hes Kablo Kayserispor ve Başakşehir'e boyun eğdi. Bir maçı eksik olan İzmir ekibi 32 puanda kalarak ilk 5 yolunda umut tüketti. Göztepe iç sahada ise 5 maç sonra mağlubiyet yüzü gördü. En son eski çalıştırıcısı Tamer Tuna döneminde Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda Kasımpaşa'ya 4-1 yenilen Göztepe, BTC Türk Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Gaziantep FK karşılaşmalarını kaybetmemişti. 

Teknik direktör İlhan Palut rakip karşısında istedikleri etkiyi gösteremediklerini söyledi. Maça çok iyi hazırlanmalarına rağmen istemedikleri bir sonuç aldıklarını vurgulayan genç teknik adam, "Bu karşılaşmanın zor geçeceğini biliyorduk. İlk yarıda dengeli bir oyun vardı,üçüncü bölgede bizim daha çok girişimimiz oldu ama bunları net pozisyona çevirme noktasında zorlandık. İkinci devre itibarı ile skoru çevirme adına mücadele ettik ama aldığımız riskler kendi sahamızda büyük boşluklar bırakmamıza neden oldu. Rakip yarı sahada istediğimiz etkinliği kuramadık ve bunun beraberinde rakibimizden bir çok geçiş hücumu yedik. Sonuç olarak istemediğimiz bir skorla ayrıldık sahadan. Hepimiz üzgünüz ama üzülmek dışında bu durumu pozitife çevirmek için çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz" dedi. DEMBA BA DAMGASIGöztepe'de 2017-2018 sezonunun ikinci yarısında forma giyen Başakşehir'in dünyaca ünlü Senegalli golcüsü Demba Ba, eski takımının yeni stadında aldığı ilk mağlubiyette başrol oynadı. Maçın 40'ıncı dakikasında Visca'nın ortasında topu klas bir voleyle filelere gönderen deneyimli futbolcu, gol sevincini abartmadı. Başakşehir'in Crivelli ve İrfan'la bulduğu 2 golün de asistini yapan 34 yaşındaki futbolcu maçın yıldızı oldu. Göztepe'de oynadığı dönem de gollerini atan Demba Ba, o sezon eski takımı Beşiktaş'la İstanbul'da yapılan maçta siyah-beyazlı taraftarların tezahüratlarına alkışla karşılık verdiği için Göztepe tribünlerinden tepki görmüştü. Ertesi hafta ıslıklanan Demba Ba sezon bitiminde Göztepe'den ayrılıp rekor ücretle Çin'e dönmüştü.BORGES VE LEO'YA TEPKİ

Göztepe'de Medipol Başakşehir karşılaşmasında savunmada görev yapan Celso Borges ve Leo Schwechlen taraftarın tepkisini çekti. Alpaslan'ın sakatlığı nedeniyle Titi ile birlikte savunmanın göbeğinde oynayan ve asıl mevkisi orta saha olan Borges yenilen gollerde pozisyon hataları yaptı. Teknik direktör İlhan Palut'un Berkan'ı yedeğe çekip Leo'ya sol bekte görev vermesi de tartışıldı. Özellikle Visca'yı durdurmakta zorlanan Leo da vasatı aşamadı. Öte yandan Başakşehir müsabakasında sağ üst baldırından sakatlanan kanat oyuncusu Serdar'ın durumu hafta içinde netlik kazanacak. Oyuna devam edemeyen Serdar'ın MR'ı çekilecek. Göztepe'de sarı kart gören Soner de cezalı duruma düştü.


- İzmir

Kaynak: DHA

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