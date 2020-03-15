Görme engelli gencin hayali İŞKUR projesiyle gerçek oldu
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Aksaray, İŞKUR, Güncel

Görme engelli gencin hayali İŞKUR projesiyle gerçek oldu

Aksaray'da çocukluktan beri kendi besi çiftliğini kurmak isteyen 23 yaşındaki görme engelli Hasan Hüseyin Başay, İŞKUR'un projesine başvurup hibe desteğiyle aldığı ineklerle hayallerindeki işi yapıyor.

15.03.2020 12:39 | Son Güncelleme: 15.03.2020 12:41
Görme engelli gencin hayali İŞKUR projesiyle gerçek oldu

Aksaray'da çocukluktan beri kendi besi çiftliğini kurmak isteyen 23 yaşındaki görme engelli Hasan Hüseyin Başay, İŞKUR'un projesine başvurup hibe desteğiyle aldığı ineklerle hayallerindeki işi yapıyor.

Gülağaç ilçesine bağlı Gürpınar beldesinde yaşayan Başay, 7 yıl önce geçirdiği kaza sonrasında tek gözünde yüzde 80 görme kaybı yaşadı.

Çocukluktan bu yana hayvancılık yapma hayali kuran Başay, 2018'de açılan sürü yöneticiliği kursuna katıldıktan sonra İŞKUR'un "Engelli ve Eski Hükümlü Kendi İşini Kurma Projesi"ne başvurdu.

Hazırladığı projenin onaylanması üzerine hibe desteğiyle 3 inek alan Başay, ailesinin geçimini süt ve süt ürünlerini satarak sağlıyor.

Çocukluk hayali hayvanlara gözü gibi bakan Başay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İŞKUR'un projesini bir arkadaşından duyduğunu ve başvuruda bulunduğunu söyledi.

Kursa katıldığını ve başarılı olduğunu belirten Başay, "Sağ olsunlar kursta bize her şeyi gösterdiler. Hayvanların yemini, suyunu nasıl vereceğimizi anlattılar. Sağımını ve temizliklerini nasıl yapacağımızı öğrettiler. Kursun bitiminde hibe için proje hazırladım. Projem kabul edildi. 44 bin liralık hibenin 36 bin lirasıyla inek aldım geri kalanını da ısıtma projesi için kullandım." diye konuştu.

"Hedefim büyük bir mandıra kurmak"

Başay, hayvanlarıyla yakından ilgilendiğini, erkenden kalkarak onların yemini ve suyunu verdiğini, gün boyunca ihtiyaçlarıyla uğraştığını ifade etti.

Hayvanlarıyla ilgilenmenin kendisine büyük keyif verdiğini dile getiren Başay, şunları kaydetti:

"2018 yılında işime 3 inekle başladım. İneklerin her biri günlük 30-35 litre süt veriyor. Sütçü kapımıza kadar geliyor. Onlara satıyoruz. Sütün litresi 2 liranın üzerinde. Allah'a şükür bir sıkıntımız yok. Sütlerini satıp yem ve saman alıyorum, ihtiyaçlarını görüyorum. 3 inekle başlamıştım, geçen yıl 3 buzağıları oldu. Bu yıl yeniden yavrulayacak hayvanlarım. Dana olan yavruları besiye çekip öyle satacağım. Bizim geçim kaynağımız bu hayvanlar. Allah devletimizden razı olsun. Hedefim büyük bir mandıra kurmak. İŞKUR'dan ekipler sürekli geliyor, denetliyorlar. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk başta olmak üzere bana yardımcı olan herkesten Allah razı olsun."

Görme engelli gencin hayali İŞKUR projesiyle gerçek oldu

Kaynak: AA

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Görme engelli gencin hayali İŞKUR projesiyle gerçek oldu

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