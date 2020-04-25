Gölpazarı'nda bıçaklı kavga: 1 yaralı
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Gölpazarı, Bilecik, Güncel, Haber

Gölpazarı'nda bıçaklı kavga: 1 yaralı

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde bıçaklı kavgada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

25.04.2020 10:48 | Son Güncelleme: 25.04.2020 10:48
Gölpazarı'nda bıçaklı kavga: 1 yaralı

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde bıçaklı kavgada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Üyük köyünde Halil Ü. (28) ile Ali Y. (41) arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada yaralanan Ali Y, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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