Gölpazarı'nda bıçaklı kavga: 1 yaralı Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde bıçaklı kavgada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde bıçaklı kavgada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Üyük köyünde Halil Ü. (28) ile Ali Y. (41) arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada yaralanan Ali Y, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA