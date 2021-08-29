Gölbaşı'nda toplu sünnet şöleni yapıldı
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Gölbaşı'nda toplu sünnet şöleni yapıldı

Gölbaşı'nda toplu sünnet şöleni yapıldı
Anadolu Ajansı / Soner Aksakal - Haberler | Kültür Sanat

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde belediye tarafından sünnet ettirilen 200 çocuk için sünnet şöleni düzenlendi.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde belediye tarafından sünnet ettirilen 200 çocuk için sünnet şöleni düzenlendi.

Atatürk Sahil Parkı'ndaki etkinliğe aileleriyle katılan çocuklara yönelik palyaço gösterisi sunuldu, ikramlarda bulunuldu.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, sünnet olan çocuklarla sohbet ederek bisiklet hediye etti, aileleriyle hatıra fotoğraf çektirdi.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Şimşek, "Pandemi nedeniyle biz de birçok etkinlikten mahrum kaldık. Bu etkinlikte ilçemizde yaşayan dar gelirli ailelerimizin çocuklarını sünnet ettirdik. Yapılan başvuru sonucunda 200 çocuğumuzu sünnet ettirdik ve 200 bisiklet hediye ettik. Allah damatlıklarını göstersin." dedi.???????

Gölbaşı'nda toplu sünnet şöleni yapıldı
Gölbaşı'nda toplu sünnet şöleni yapıldı
Gölbaşı'nda toplu sünnet şöleni yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Soner Aksakal

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