Göl kıyısında yürüyüş yapan öğrenciler 'Beyşehir Gölü kurumasın, hayat durmasın' dedi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Göl kıyısında yürüyüş yapan öğrenciler 'Beyşehir Gölü kurumasın, hayat durmasın' dedi

İhlas Haber Ajansı / Ali Rıza Önses - Haberler | Güncel

Göl kıyısında yürüyüş yapan öğrenciler 'Beyşehir Gölü kurumasın, hayat durmasın' dedi Konya'nın Beyşehir ilçesinde, ana okulu öğrencileri göl kıyısındaki Vuslat Parkı'nda düzenlenen etkinlikte yaptıkları yürüyüşle büyüklerine; "Beyşehir Gölü'ne sahip çık" mesajı verdi.

Göl kıyısında yürüyüş yapan öğrenciler 'Beyşehir Gölü kurumasın, hayat durmasın' dedi

KONYA - Konya'nın Beyşehir ilçesinde, ana okulu öğrencileri göl kıyısındaki Vuslat Parkı'nda düzenlenen etkinlikte yaptıkları yürüyüşle büyüklerine; "Beyşehir Gölü'ne sahip çık" mesajı verdi.

Bu yıl yaşanan kuraklık ve artan tarımsal sulama sebebiyle su seviyesi gözle görülür şekilde düşen ve kıyılarında metrelerce çekilme yaşanan Beyşehir Gölü'ne dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak isteyen Cumhuriyet Anaokulu öğrencileri, velileri ve öğretmenlerinin de eşlik ettiği etkinlikte göl kıyısındaki parkta bir araya geldi. Minik öğrenciler, ellerinde taşıdıkları "Beyşehir Gölü kurumasın, hayat durmasın", "Su gelecektir, hayattır", "Suyu boşa akıtma, geleceğini koru", "Yaşamlar farklı olsa da ihtiyaç aynı", "Su gelecektir, akıp giden geleceğimizin elinden tutun" yazılı döviz ve pankartlarla suların çekildiği göl kıyısında "Beyşehir Gölü'ne sahip çık" sloganları ile yürüyüş yaparak dikkatleri tatlı sularda yaşanan manzaraya çekmeye çalıştı.

Cumhuriyet Anaokulu Okul Öncesi Öğretmeni ve Eko Okullar Proje Koordinatörü Rukiye Burçak yaptığı açıklamada, 5 yıldır görev yaptığı eğitim kurumunda eko okullar projesinin koordinatörlüğünü üstlendiğini hatırlatarak, öğrenci, veli ve öğretmenlerle birlikte çöp ve enerji konularında çalışmalar yaptıktan sonra bu yıl da su konusunu seçtiklerini vurguladı. Su konusunda enerji ve su verimliliği hakkındaki konuları işlerken, etrafında yaşadıkları Beyşehir Gölü'nün kurumasına da sessiz kalamadıklarını belirten Burçak, "Aslında bu etkinliğimiz dünya çevre günü kapsamında bir yürüyüş etkinliği idi. Tüm Beyşehir halkını ve yetkilileri gölümüzü korumak adına duyarlılığa davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Etkinlikte öğrencilerin açtıkları su tasarrufunu içeren pankartlar taşıdığını belirten Burçak, suyun güzel ve daha verimli kullanılması konusunda mesajlar vermek isterken, Beyşehir Gölü'nün de kurumaması noktasında duyarlılık, farkındalık oluşturmak için bu yürüyüşü düzenlediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Son 50 yılda Türkiye'de 36 göl kurumuş ve bunun çoğunluğu da Konya çevresinde olmuştur. Biz bu kuruyan göllerden birisi de Beyşehir Gölü olsun istemiyoruz. Son zamanlarda gölümüz hızla küçülmektedir. Oysa, Beyşehir Gölü İç Anadolu'nun incisidir. Hem bizim içme su kaynağımız, hem de turizm açısından önemli bir göldür. Kuruyup gitmesini istemiyoruz."

(ARÖ-RÇ-FM-

Göl kıyısında yürüyüş yapan öğrenciler 'Beyşehir Gölü kurumasın, hayat durmasın' dedi
Göl kıyısında yürüyüş yapan öğrenciler 'Beyşehir Gölü kurumasın, hayat durmasın' dedi
Göl kıyısında yürüyüş yapan öğrenciler 'Beyşehir Gölü kurumasın, hayat durmasın' dedi
Göl kıyısında yürüyüş yapan öğrenciler 'Beyşehir Gölü kurumasın, hayat durmasın' dedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Rıza Önses

HDP'nin kapatılması istemiyle AYM'de yeniden açılan davada ilk inceleme için raportör görevlendirildi
HDP'nin kapatılması istemiyle AYM'de yeniden açılan davada ilk inceleme için raportör görevlendirildi
Son dakika haberi: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesinde yeniden açılan davada ilk inceleme için raportör...
Son dakika haberi: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesinde yeniden açılan davada ilk inceleme için raportör...
Son dakika haber! Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP'nin kapatılması istemiyle yeniden dava açtı (2)
Son dakika haber! Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP'nin kapatılması istemiyle yeniden dava açtı (2)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Veysel Eroğlu İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu Memduh Büyükkılıç
Magazin Ezgi Mola Seda Sayan Demet Akalın Kerimcan Durmaz
Spor Ozan Tufan Yiğit Şardan Okay Yokuşlu Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Göl kıyısında yürüyüş yapan öğrenciler 'Beyşehir Gölü kurumasın, hayat durmasın' dedi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.06.2021 17:24:21. #1.13#

title