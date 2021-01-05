Göksun'da otomobiller çarpıştı: 9 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Göksun'da otomobiller çarpıştı: 9 yaralı

05.01.2021 16:04 | Son Güncelleme: 05.01.2021 16:08
Göksun'da otomobiller çarpıştı: 9 yaralı

KAHRAMANMARAŞ'ın Göksun ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır, 9 kişi yaralandı.

KAHRAMANMARAŞ'ın Göksun ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır, 9 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Göksun-Elbistan karayolunun 19'uncu kilometresinde meydana geldi. Elbistan'a yönüne giden L.K. (36) yönetimindeki 46 NC 083 plakalı otomobil, karşı yönden gelen S.Ç'nin (22) kullandığı 34 ACL 083 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada; sürücüler ile otomobillerdeki 7 kişi yaralandı.İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı 9 kişi, ambulanslarla Göksun Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer KOÇ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Akif Ersoy Yaşar Güler Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Ryan Babel Fatih Terim Güven Yalçın Arda Kardeşler
Tüm Haberler Kaza Bursa Elazığ Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Göksun'da otomobiller çarpıştı: 9 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.1.2021 16:08:56. #1.14#
title