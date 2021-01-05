Göksun'da otomobiller çarpıştı: 9 yaralı

KAHRAMANMARAŞ'ın Göksun ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır, 9 kişi yaralandı.

KAHRAMANMARAŞ'ın Göksun ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır, 9 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Göksun-Elbistan karayolunun 19'uncu kilometresinde meydana geldi. Elbistan'a yönüne giden L.K. (36) yönetimindeki 46 NC 083 plakalı otomobil, karşı yönden gelen S.Ç'nin (22) kullandığı 34 ACL 083 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada; sürücüler ile otomobillerdeki 7 kişi yaralandı.İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı 9 kişi, ambulanslarla Göksun Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer KOÇ