Göçük altında kalan maden işçisini arama çalışmaları 4'üncü gününde sürüyor
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Göçük altında kalan maden işçisini arama çalışmaları 4'üncü gününde sürüyor

04.03.2021 10:53 | Son Güncelleme: 04.03.2021 10:57
Göçük altında kalan maden işçisini arama çalışmaları 4'üncü gününde sürüyor

ÇANAKKALE'nin Yenice ilçesinde bulunan kurşun madeninde yaşanan göçük nedeniyle toprak altında kalan maden işçisi Gazi Baytimur'u (34) arama kurtarma çalışmaları 4'üncü gününde devam ediyor.

ÇANAKKALE'nin Yenice ilçesinde bulunan kurşun madeninde yaşanan göçük nedeniyle toprak altında kalan maden işçisi Gazi Baytimur'u (34) arama kurtarma çalışmaları 4'üncü gününde devam ediyor.

Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Karaaydın Köyü Döşemedere mevkisinde bulunan kurşun madeninde geçen pazartesi günü saat 15.30 sıralarında meydana gelen göçükte maden işçisi Gazi Baytimur, yaklaşık 7 metrelik toprak yığını altında kaldı. Maden firması ekipleri göçüğü kaldırmaya çalışırken, toprağın yumuşak olması nedeniyle zaman zaman kaymalar meydana geldi. Baytimur'u arama kurtarma çalışmaları 4'üncü gününde de 3 vardiya halinde aralıksız sürdürülüyor. Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı Köpek Unsurları Bölük Komutanlığı'na ait kadavra köpeği de arama çalışmalarına katıldı.Bölgede UMKE, AFAD ve 112 sağlık ekipleri de hazır bekletiliyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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