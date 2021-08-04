Giresunspor ile Samsunspor hazırlık maçı oynayacak
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Giresunspor ile Samsunspor hazırlık maçı oynayacak

Giresunspor ile Samsunspor hazırlık maçı oynayacak
Anadolu Ajansı / Gültekin Yetgin - Haberler | Spor

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Giresunspor ile TFF 1. Lig temsilcisi Yılport Samsunspor, hazırlık maçı oynayacak.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Giresunspor ile TFF 1. Lig temsilcisi Yılport Samsunspor, hazırlık maçı oynayacak.

Giresunspor Kulübünden yapılan açıklamada, takımın yeni sezon hazırlıkları kapsamında 7 Ağustos Cumartesi günü saat 18.30'da Çotanak Spor Kompleksi'nde Yılport Samsunspor ile karşılaşacağı belirtildi.

Müsabakanın seyircisiz oynanacağı ve futbolseverlerin karşılaşmayı "Giresunspor FK" YouTube kanalından canlı olarak izleyebilecekleri kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gültekin Yetgin

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