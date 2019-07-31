Giresun'da sağlık hizmet kalitesinin artırılması

Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, "Asıl olan vatandaşımızın memnuniyet düzeyinin artması. Hepimiz bu amaç için çalışıyoruz." dedi.

Sarıfakıoğulları, İl Sağlık Müdürlüğünce, Yeşil Giresun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Otelinde düzenlenen bilgilendirme toplantısında yaptığı konuşmada, 350 yataklı eğitim araştırma hastanesi binasının yapım işinin yüzde 90'lık kısmının tamamlandığını söyledi.

Binanın inşasının aralık ayında bitirilmesinin planlandığını ifade eden Sarıfakıoğulları, onkoloji binasının yapımıyla beraber tıp fakültesi için önemli bir alt yapı oluşturacağını dile getirdi.

Sarıfakıoğulları, hedeflerinin daha iyi sağlık hizmeti sunmak olduğunu aktararak, "Asıl olan vatandaşımızın memnuniyet düzeyinin artması. Hepimiz bu amaç için çalışıyoruz." dedi.

Giresun İl Sağlık Müdürü Opr. Dr. Ahmet Bal da Giresun'da 376'sı uzman doktor olmak üzere toplam 5 bin 647 sağlık çalışanının kamu ve özel hastanelerde hizmet verdiğini ifade etti.

Bal, il genelinde halen biri eğitim araştırma, ikisi de devlet hastanesi ile 6 sağlık kuruluşu yatırımlarının gerçekleştirildiğini aktararak, yöre halkına en iyi sağlık hizmetini sunma adına çalışmaların sürdürüldüğünü kaydetti.

Kaynak: AA