Giresun'da nakliyecilerden dijital takograf protestosu

06.01.2020 15:42 | Son Güncelleme: 06.01.2020 15:42

Giresun'da bir grup nakliyeci, dijital takograf uygulamasını protesto için eylem yaptı.



Gedikkaya Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde toplanan nakliyeciler adına basın açıklamasını okuyan Giresun Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Ali Kara, şoför esnafının yaşanan hayat pahalılığı karşısında zor günler yaşadığını söyledi.

Sorunların tespit edilerek çözümler üretilmesini istediklerini dile getiren Kara, şunları kaydetti:

"Uygulamaya konulmak istenen digital takograf uygulaması vazgeçilmeli. Akaryakıt desteği sağlanmalı. Kamyonculara, kamyon garajı sağlanmalı. Toptancı hallerinden çıkış saati düzenlemesi yapılmalı. Yurt içi ve dışı yüklerinin ayrıştırılarak K1 ve C2'lerin kendi yükünü taşıması gibi ana sorunlarımızın ilgililerce ele alınıp kısa zamanda çözüme kavuşturulmasını bekliyoruz. Aksi halde günden güne erimemiz kaçınılmaz olacaktır."

Basın açıklamasının ardından nakliyeciler, Karadeniz Sahil Yolu'nun Sanayi Sitesi ile Bulancak ilçesine bağlı Küçüklü köyü arasında konvoy oluşturdu.

Kaynak: AA